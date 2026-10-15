Opinião

Um Estado eficiente exige uma função pública menor, mais jovem e bem pagapremium

o principal problema de Portugal não é tanto o peso da despesa pública com salários no PIB, mas sobretudo o esforço que essa despesa representa face ao baixo nível de de vida do país.

Na semana passada abordei a importância de melhorar a composição das contas públicas para elevar o potencial de crescimento económico do país, com mais investimento público e menos carga fiscal face ao PIB. Tal requer uma redução do peso da despesa corrente primária através de uma reforma profunda do Estado.

Nesta crónica centro-me numa das componentes mais relevantes da despesa corrente primária, as despesas com pessoal, que examino decompondo-as nas componentes de emprego público e remuneração média, numa comparação europeia que tem…

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  • Diretor da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, Professor Catedrático e sócio fundador do OBEGEF

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