Na semana passada abordei a importância de melhorar a composição das contas públicas para elevar o potencial de crescimento económico do país, com mais investimento público e menos carga fiscal face ao PIB. Tal requer uma redução do peso da despesa corrente primária através de uma reforma profunda do Estado.

Nesta crónica centro-me numa das componentes mais relevantes da despesa corrente primária, as despesas com pessoal, que examino decompondo-as nas componentes de emprego público e remuneração média, numa comparação europeia que tem…