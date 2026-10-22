Um Estado eficiente requer uso dos serviços digitalizados

Nesta crónica encerro uma série de três crónicas dedicadas aos desafios da reforma do Estado. Depois de abordar a importância de uma melhor composição das contas públicas e de uma gestão mais eficiente dos recursos humanos da Administração Pública, termino com a digitalização dos serviços públicos e dos processos associados, analisando o posicionamento de Portugal no contexto europeu.

Como referi na crónica anterior, para que a transformação do Estado seja compatível com a melhoria da qualidade dos serviços públicos e com uma utilização mais eficiente dos recursos, terá de ser…