Um Estado eficiente requer uso dos serviços digitalizados

Opinião

Um Estado eficiente requer uso dos serviços digitalizadospremium

O verdadeiro desafio da reforma do Estado é, portanto, conseguir fazer melhor com menos recursos, e não simplesmente fazer o mesmo por via digital.

Nesta crónica encerro uma série de três crónicas dedicadas aos desafios da reforma do Estado. Depois de abordar a importância de uma melhor composição das contas públicas e de uma gestão mais eficiente dos recursos humanos da Administração Pública, termino com a digitalização dos serviços públicos e dos processos associados, analisando o posicionamento de Portugal no contexto europeu.

Como referi na crónica anterior, para que a transformação do Estado seja compatível com a melhoria da qualidade dos serviços públicos e com uma utilização mais eficiente dos recursos, terá de ser…

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  • Diretor da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, Professor Catedrático e sócio fundador do OBEGEF

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