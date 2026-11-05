Um gestor diferente

Quem é que abdica, aos 50 anos, da presidência executiva da maior empresa cotada em Lisboa, talvez o gestor mais bem pago do país, e que ocupa o mais cobiçado dos lugares? Miguel Stilwell d’Andrade fê-lo esta semana -- mais uma notícia exclusiva do ECO -- com cinco meses de antecedência e com um desprendimento raro num país onde os gestores de topo costumam sair por decisão dos acionistas, na 25ª hora ou por poderes alternativos ao regular funcionamento do mercado.

A forma como Miguel Stilwell d’Andrade entrou ajudará também a explicar a forma como sai, de forma surpreendente e gerida em absoluto segredo. Em julho de 2020, o então administrador financeiro foi…