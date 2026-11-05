Um gestor diferentepremium
Stilwell diz, com a simplicidade de quem sai de bem consigo e com os outros, que chegou ao fim de um ciclo, e fez um favor aos acionistas para escolherem com tempo um sucessor.
Quem é que abdica, aos 50 anos, da presidência executiva da maior empresa cotada em Lisboa, talvez o gestor mais bem pago do país, e que ocupa o mais cobiçado dos lugares? Miguel Stilwell d’Andrade fê-lo esta semana -- mais uma notícia exclusiva do ECO -- com cinco meses de antecedência e com um desprendimento raro num país onde os gestores de topo costumam sair por decisão dos acionistas, na 25ª hora ou por poderes alternativos ao regular funcionamento do mercado.
A forma como Miguel Stilwell d’Andrade entrou ajudará também a explicar a forma como sai, de forma surpreendente e gerida em absoluto segredo. Em julho de 2020, o então administrador financeiro foi…
Este artigo é exclusivo para assinantes
Assine o ECO Premium e continue a ler esta e todas as notícias exclusivas, sem limites.
Já é assinante? Iniciar sessãoVer todos os planos
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários
Um gestor diferente
Comentários exclusivos para assinantes
Assine o ECO Premium para ler este artigo e participar na conversa.Assina agora
Já é assinante? Inicie sessão
Regras de participação nos comentários