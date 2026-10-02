Um manifesto com o passado por explicarpremium
Aos promotores deste apelo cabe demonstrar o que aprenderam com as oportunidades que tiveram e com as decisões que ajudaram a tomar.
É uma mania portuguesa, esta dos manifestos, e pulula em todas as áreas. Agora, vem um promovido pelo Expresso com a bondosa ideia de pressionar um bloco central que nos tire desta frustração coletiva em que o país está mergulhado, este desânimo que nos prende e não nos deixa ambicionar. Os antigos governantes que agora pedem um entendimento político entre PS e PSD deveriam, primeiro, começar por explicar o que fizeram, e o que deixaram por fazer, para Portugal chegar ao ponto que consideram tão preocupante. Quem teve poder para decidir tem uma responsabilidade acrescida quando regressa ao debate público a reclamar reformas e a invocar os riscos para a democracia.
Entre os subscritores estão Miguel Cadilhe e Silva Peneda, ministros de Cavaco Silva, e Daniel Bessa, ministro de Guterres, além do empresário José Roquette. Defendem um acordo que permita executar reformas ao…
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