É uma mania portuguesa, esta dos manifestos, e pulula em todas as áreas. Agora, vem um promovido pelo Expresso com a bondosa ideia de pressionar um bloco central que nos tire desta frustração coletiva em que o país está mergulhado, este desânimo que nos prende e não nos deixa ambicionar. Os antigos governantes que agora pedem um entendimento político entre PS e PSD deveriam, primeiro, começar por explicar o que fizeram, e o que deixaram por fazer, para Portugal chegar ao ponto que consideram tão preocupante. Quem teve poder para decidir tem uma responsabilidade acrescida quando regressa ao debate público a reclamar reformas e a invocar os riscos para a democracia.

Entre os subscritores estão Miguel Cadilhe e Silva Peneda, ministros de Cavaco Silva, e Daniel Bessa, ministro de Guterres, além do empresário José Roquette. Defendem um acordo que permita executar reformas ao…