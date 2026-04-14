No meio deste mundo feio, porco e mau, há uma verdade simples que se impõe: a beleza e a verdade deixaram de ser meros detalhes. Passaram a ser uma forma de resistência.

Vivemos num tempo em que a ordem parece ser um conceito completamente ultrapassado. A previsibilidade desapareceu, a estabilidade tornou-se uma exceção e a coerência global fragmentou-se. Os especialistas chamam-lhe um mundo VUCA. Talvez já não seja suficiente para o descrever. Talvez este seja “apenas” um mundo feio, porco e mau.

Feio, porque perdeu harmonia. Porque o ruído superou a clareza e porque a velocidade atropelou o significado. Porco, porque se tornou saturado e excessivo. Temos estímulo a mais, promessas a mais e falsidades a mais. Mau, porque a desconfiança se instalou: nas instituições, nas políticas, na sociedade e, consequentemente, nas marcas.

E, no entanto, é precisamente neste contexto que emerge uma oportunidade rara. Porque quando tudo se torna indistinto, o que é claro destaca-se. Quando tudo é artificial, o que é humano ganha valor. Quando tudo é rápido, o que exige tempo torna-se um privilégio.

O mundo FPM (feio, porco e mau) não é apenas um desafio. É, sobretudo, um teste de identidade às marcas e às organizações. Obriga-as a responderem a uma pergunta essencial: o que é que, no meio do caos, permanece verdadeiro e onde eu não cedo?

A resposta, cada vez mais evidente, está na revalorização do humano. Não como tendência, mas como eixo estruturante de diferenciação. O “Human Made” deixa de ser uma narrativa para se tornar um posicionamento. Num ambiente dominado por automação, inteligência artificial e produção em escala, a intervenção humana — imperfeita, demorada, mas intencional — transforma-se num ativo escasso. E é sempre na escassez que nasce o valor.

Num mundo onde qualquer coisa pode ser replicada, otimizada e distribuída em segundos, aquilo que não pode ser acelerado ganha uma nova dimensão. O tempo torna-se mais humano. O gesto criativo transforma-se em singular. E mesmo a imperfeição não se corrige porque é precisamente isso que a torna única.

Para as marcas, isto não é apenas uma oportunidade criativa. É uma mudança de paradigma. Durante décadas, o valor construiu-se sobre eficiência, massificação e escala. Hoje, constrói-se sobre autenticidade, raridade e consistência.

Num mundo feio, as marcas bonitas não são as mais polidas, são as mais verdadeiras.

Num mundo porco, as marcas relevantes não são as que mais dizem, são as que dizem melhor — e com mais intenção.

Num mundo mau, as marcas fortes não são as que tudo prometem, são as que provam.

E talvez aqui esteja a maior inversão: durante anos, as marcas procuraram controlar tudo — a mensagem, o canal, o contexto. No mundo atual, esse controlo é uma pura ilusão. O que resta é a coerência. E a coerência nasce de dentro e de se saber muito bem o que se quer.

Portugal, neste contexto, tem uma vantagem estrutural que ainda não foi totalmente capitalizada. A autenticidade não precisa de ser construída, já existe. A relação com o saber fazer, com o tempo, com o detalhe, com o material — tudo isso faz parte do nosso ADN.

O futuro não passa por competir com o mundo naquilo que ele já faz melhor — escala, velocidade, automação. Está em amplificar aquilo que o mundo não consegue replicar facilmente: identidade, cultura e humanidade.

Porque, no meio deste mundo feio, porco e mau, há uma verdade simples que se impõe: a beleza e a verdade deixaram de ser meros detalhes. Passaram a ser uma forma de resistência.

E talvez seja essa a maior oportunidade estratégica do nosso tempo.