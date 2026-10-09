Um orçamento assente em estacaspremium
A economia está melhor hoje, mas os riscos são mais elevados, a crise da habitação persiste e o contexto externo muito mais perigoso. Este é o orçamento de Montenegro que menos muda a economia.
Já se sabia, e os números apresentados pelo ministro de Estado e das Finanças. Joaquim Miranda Sarmento prepara-se para gerir um orçamento com uma margem muito curta, estreitíssima, na fase mais difícil do ciclo económico deste Governo, com guerras, inflação e juros. O excedente orçamental previsto de 0,1% do PIB e a redução da dívida são ativos particularmente importantes, mas o risco está na combinação de compromissos permanentes crescentes com o fim do PRR e um cenário económico, no mínimo, exigente. Este Governo tem um visão, nem sempre clara na ação, mais no discurso, do que quer para o país, mas este orçamento acrescenta pouco e não muda nada de essencial para aumentar a produtividade e competitividade da economia.
A proposta de orçamento para 2027 é contida em novas medidas de política – já está condicionado pelas que vêm de trás -- e a variação prevista para o saldo primário estrutural,…
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