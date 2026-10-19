Um orçamento “poucochinho”

Mais do que uma oportunidade para introduzir reformas fiscais com verdadeira ambição, parece-me um orçamento sem uma rutura suficientemente clara com o rumo seguido pelos governos PS.

Foi apresentado mais uma proposta de Orçamento de Estado. Digo “mais uma” porque, sem surpresas, do ponto de vista fiscal, pouco mais é que um documento de continuidade. Sem grande ambição ou rasgo, limita-se, em boa medida, a atualizar valores (caso das tabelas do IRS, por exemplo), a prolongar regimes (como o de incentivo à habitação) e a ajustar taxas e percentagens. Talvez por isso o PS tenha sido tão rápido a afirmar que o iria viabilizar.

De novo, à parte da descida das taxas de IRS até ao sexto escalão e da continuidade de medidas fiscais anteriormente anunciadas, pouco ou muito pouco de verdadeiramente novo. Sejamos claros: alterações estruturais ao Código do IRC, poucas; uma reforma abrangente do Código do IVA, nada; mudanças de fundo no Código do Imposto do Selo, nenhuma; e uma revisão significativa do Código do IMI, zero. Ou seja, para as empresas, muito pouco!

Após semanas de discussões parlamentares entre as diferentes forças políticas, nomeadamente sobre o preço dos combustíveis e a legalidade de eventuais alterações aos impostos que incidem sobre gasolina e gasóleo (com destaque para ISP e IVA), ou sobre a necessidade de dinamizar o mercado de habitação, que continua a enfrentar sérios constrangimentos, confesso que esperava mais, muito mais.

Esperei, até ao último momento, por um “coelho na cartola orçamental” que nos surpreendesse, aliviando famílias e empresas do peso da carga fiscal. Até porque, foi anunciada recentemente a existência de excedentes (nomeadamente nas contas da Segurança Social), o que legitimaria uma maior discussão sobre a margem disponível para aliviar a tributação sem comprometer a sustentabilidade das finanças públicas.

Para que se perceba melhor a deceção, vou pegar no exemplo concreto dos combustíveis recorrendo a dados recentes disponibilizados pela Comissão Europeia no seu Weekly Oil Bulletin referentes à semana de 1 de outubro de 2026.

Na semana de 28 de setembro, segundo os valores em análise, o preço médio de um litro de gasolina sem chumbo 95 em Portugal foi de 2,099 €, enquanto em Espanha se situou nos 1,940 €. O preço antes de impostos era, em média, de 1,123 €/litro em Portugal e de 1,181 €/litro em Espanha.

No gasóleo, o preço médio por litro era de 2,186 € em Portugal, face a 1,934 € no país vizinho. Antes de impostos, os valores eram de 1,343 €/litro e 1,419 €/litro, respetivamente.

Como o leitor já percebeu, há aqui algo de estranho. Afinal, o preço dos combustíveis em Portugal, antes de impostos, é inferior ao espanhol?

Em setembro de 2026, o Conselho da União Europeia autorizou Espanha a aplicar temporariamente taxas reduzidas de impostos especiais sobre a gasolina e o gasóleo, abaixo dos mínimos habitualmente estabelecidos pela legislação europeia (Real Decreto-Lei n.º 25/2026), passando a redução fiscal aplicável à gasolina a equiparar-se à do gasóleo, i.e., 20 cêntimos por litro.

Somos constantemente bombardeados com os lucros “desmesurados” da GALP, e agora, um país com apenas 11 milhões de habitantes, mais periférico em termos de localização e com apenas uma refinaria em funcionamento, consegue apresentar preços médios antes de impostos, tanto na gasolina, como no gasóleo, inferiores a outro que tem cerca de 49 milhões de habitantes, uma localização geográfica mais favorável e várias refinarias em funcionamento?

E, sendo assim, como se justifica que combustíveis com preços inferiores antes de impostos cheguem ao consumidor português com valores finais superiores em 15,9 cêntimos por litro no caso da gasolina e 25,2 cêntimos por litro, no caso do gasóleo? O garrote está, evidentemente, na carga fiscal!

E, antes que me acusem de manipulação de dados, permitam-me acrescentar que a União Europeia reconheceu a possibilidade de adotar medidas excecionais de alívio fiscal sobre os combustíveis. Em setembro de 2026, o Conselho da União Europeia autorizou Espanha a aplicar temporariamente taxas reduzidas de impostos especiais sobre a gasolina e o gasóleo, abaixo dos mínimos habitualmente estabelecidos pela legislação europeia (Real Decreto-Lei n.º 25/2026), passando a redução fiscal aplicável à gasolina a equiparar-se à do gasóleo, i.e., 20 cêntimos por litro.

É um claro exemplo de como a fiscalidade dos combustíveis pode ser utilizada como instrumento de resposta a situações económicas extraordinárias.

Ora, regressando aos valores anteriormente apresentados e introduzindo esta nova correção, os impostos representavam, em Portugal, cerca de 0,976 € por litro de gasolina 95 (46,5% do preço final) e 0,843 € por litro de gasóleo (38,6%), enquanto, em Espanha, e considerando os novos dados, representavam cerca de 0,578 € por litro de gasolina (29,7%) e 0,515 € por litro de gasóleo (26,6%). A estes valores acresce uma diferença estrutural importante: a taxa normal de IVA aplicada em Portugal continental é de 23%, enquanto em Espanha é de 21%.

Traduzindo tudo isto em valores concretos e palpáveis, significa que, de acordo com os preços apresentados, um cidadão português paga mais 19,93 € por um depósito de 50 litros de gasolina e mais 16,40 € por um depósito de 50 litros de gasóleo do que um cidadão espanhol.

A diferença não resulta de um preço mais elevado antes de impostos. Pelo contrário, os valores apresentados indicam que os combustíveis são, em média, mais baratos em Portugal antes da tributação. É a diferença de carga fiscal que mais do que anula essa vantagem inicial.

Na prática, cada depósito de 50 litros representa, em Portugal, um encargo fiscal aproximado de 48,80 € no caso da gasolina e 42,15 € no caso do gasóleo. Em Espanha, esse encargo situa-se, respetivamente, nos 28,88 € e 25,75 €.

Estamos, portanto, perante uma diferença fiscal significativa que merece uma explicação política clara, sobretudo quando se insiste na ideia de que não existe margem para aliviar os impostos que recaem sobre famílias e empresas.

Os governos são eleitos na expectativa de resolverem problemas concretos às pessoas. Um eleitor de centro-direita, tem a expectativa de que um Governo desse espectro político siga o princípio de desonerar os contribuintes das cargas fiscais excessivas e desnecessárias, como me parece ser o caso dos combustíveis em Portugal.

Desse ponto de vista, e regressando à proposta de Orçamento do Estado para 2027, não posso deixar de a considerar uma desilusão. Mais do que uma oportunidade para introduzir reformas fiscais com verdadeira ambição, parece-me um orçamento que privilegia a continuidade, sem uma rutura suficientemente clara com o rumo seguido pelos anteriores governos do PS. E isso, recorrendo às próprias palavras utilizadas por deputados no passado, é “muito poucochinho”.