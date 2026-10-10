Um Orçamento sem potênciapremium
Entre o corte no investimento e a manutenção da carga fiscal, este é um OE sem potência para dar fôlego à economia ou aliviar o agravamento do custo de vida.
A conferência de imprensa de apresentação do Orçamento do Estado para 2027 começou com um pequeno vídeo que celebra essencialmente o passado: o quarto ano com excedente orçamental, a dívida pública abaixo dos 90%, as cinco subidas da classificação da dívida pública em dois anos, o crescimento da economia acima da média da Zona Euro. Sublinha um percurso, mas falta-lhe futuro.
O que há de novo é requentado e tímido. Há a anunciada descida das taxas de IRS já este ano, que depende ainda da aprovação esta sexta-feira na Assembleia da República, a…
Este artigo é exclusivo para assinantes
Assine o ECO Premium e continue a ler esta e todas as notícias exclusivas, sem limites.
Já é assinante? Iniciar sessãoVer todos os planos
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.