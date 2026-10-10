A conferência de imprensa de apresentação do Orçamento do Estado para 2027 começou com um pequeno vídeo que celebra essencialmente o passado: o quarto ano com excedente orçamental, a dívida pública abaixo dos 90%, as cinco subidas da classificação da dívida pública em dois anos, o crescimento da economia acima da média da Zona Euro. Sublinha um percurso, mas falta-lhe futuro.

O que há de novo é requentado e tímido. Há a anunciada descida das taxas de IRS já este ano, que depende ainda da aprovação esta sexta-feira na Assembleia da República, a…