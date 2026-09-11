Um país médiopremium
Os últimos resultados do PISA são maus, mas Portugal acompanhou uma tendência geral. É preciso perceber o que se está a passar, para lá das explicações simplistas que têm sido avançadas.
Consta que já na Grécia Antiga se defendia a ideia de que “os alunos estão cada vez piores”. Eu tento fugir-lhe, também porque receio que aderir a essa percepção possa ser sintoma de envelhecimento. Mas esta semana, os resultados do PISA dizem-nos que, em Portugal, os alunos estão pior(es).
Sejamos optimistas: Portugal é um país exactamente médio. Comparando com a média da OCDE, Portugal está ao mesmo nível em Ciências, um ponto acima em Leitura e três pontos abaixo em Matemática.…
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