Consta que já na Grécia Antiga se defendia a ideia de que “os alunos estão cada vez piores”. Eu tento fugir-lhe, também porque receio que aderir a essa percepção possa ser sintoma de envelhecimento. Mas esta semana, os resultados do PISA dizem-nos que, em Portugal, os alunos estão pior(es).

Sejamos optimistas: Portugal é um país exactamente médio. Comparando com a média da OCDE, Portugal está ao mesmo nível em Ciências, um ponto acima em Leitura e três pontos abaixo em Matemática.…