Um paradoxo em M&A: entre o ‘closing’ jurídico e o ‘combining’ humano

O risco humano das aquisições não é periférico, é central. Não aparece sempre nos modelos financeiros, mas manifesta-se quase sempre nos resultados.

Nas operações de fusões e aquisições, a atenção da gestão concentra-se, em regra, na tese estratégica, no valuation e na estrutura financeira da transação. Mas o paradoxo do M&A é conhecido: muitas aquisições não falham na negociação, falham na integração.

A razão é simples. Uma transação pode ficar concluída juridicamente num dado momento. Já a integração de pessoas, lideranças, rotinas e culturas exige tempo, clareza e intenção. O contrato fecha o negócio. Não fecha a organização.

Por isso, o risco humano não deve ser tratado como um tema lateral de recursos humanos, mas como uma variável central de execução estratégica. Entre a tese de investimento e a criação efetiva de valor existe uma etapa crítica: a capacidade de transformar duas organizações distintas numa só realidade operacional.

A equação esquecida do valor

Uma forma útil de olhar para o problema é esta: Valor em M&A = qualidade da tese estratégica × qualidade da execução da integração.

Mesmo uma aquisição com racional forte pode destruir valor se a integração gerar ambiguidade, paralisia decisória, perda de talento ou fricção cultural. A questão não é apenas comprar bem. É combinar melhor.

Quatro dimensões do risco humano

Uma framework simples para pensar a integração humana inclui quatro dimensões: clareza, estrutura, cultura e retenção.

Clareza

Nos momentos pós-aquisição, o vazio de informação é rapidamente ocupado por rumores. Quando a liderança não explica com rapidez o que muda, o que se mantém e porquê, instala-se um estado de suspensão organizacional. O primeiro trabalho da integração é, por isso, reduzir ambiguidade. Estrutura

A integração não consiste apenas em redesenhar organigramas. Exige clarificar quem decide o quê, que processos serão harmonizados e onde ficam as interfaces entre equipas. Sem isso, surgem duplicações, conflitos de autoridade e lentidão na execução. Cultura

Cultura não é um tema soft. É a forma como a organização decide, distribui poder, gere conflito e define performance. Em M&A, a pergunta certa não é “como uniformizar culturas?”, mas sim: que diferenças ameaçam a execução e que traços devem ser preservados como fonte de valor? Retenção

Nem todas as saídas têm o mesmo peso. Parte significativa do valor adquirido está, muitas vezes, concentrada em pessoas com conhecimento crítico, legitimidade interna ou relações-chave com clientes. Reter talento não é um exercício genérico; é uma decisão estratégica seletiva.

O elo mais subestimado: a liderança intermédia

Se existe um fator recorrentemente subvalorizado na integração, é a liderança intermédia. São estes gestores que traduzem a estratégia em prática, enquadram a mudança para as equipas e tornam a nova organização credível no terreno.

Quando esta camada não está alinhada, instala-se uma dupla narrativa: a do topo e a da operação. E é quase sempre a segunda que determina o comportamento real da organização.

Do closing ao combining

O erro mais frequente em M&A é pensar que o principal desafio está no closing. Na verdade, fechar o negócio é apenas o início. O verdadeiro teste está em combinar ativos, sistemas, pessoas e formas de trabalhar sem destruir o valor que justificou a aquisição.

As organizações que fazem isto melhor desenvolvem uma vantagem rara: não apenas sabem comprar, sabem integrar. E essa capacidade é, cada vez mais, uma competência estratégica diferenciadora.

O risco humano das aquisições não é periférico, é central. Não aparece sempre nos modelos financeiros, mas manifesta-se quase sempre nos resultados.

A integração pós-aquisição deve, por isso, ser tratada como um exercício deliberado de desenho organizacional: reduzir ambiguidade, clarificar estrutura, gerir compatibilidades culturais, proteger talento crítico e mobilizar a liderança intermédia.

Porque uma aquisição só cria valor quando a organização resultante consegue executar melhor do que as partes executavam separadamente. E esse é, quase sempre, um teste humano antes de ser um teste financeiro.