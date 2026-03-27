Uma cultura forte impulsiona o crescimento e a felicidade

Num mercado onde a diferenciação tecnológica tende a ser rapidamente replicada, a experiência humana permanece como a variável estratégica mais autêntica.

Durante anos, a transformação digital foi o centro das atenções. Automatizar, digitalizar, otimizar. As organizações tornaram-se mais eficientes e mais rápidas. Mas eficiência não é sinónimo de sustentabilidade. Hoje, o verdadeiro desafio é outro: como garantir que, num ambiente de aceleração permanente, as pessoas continuam comprometidas, motivadas e preparadas para evoluir com a organização?

Os números ajudam a enquadrar a dimensão do tema. Segundo o mais recente “State of the Global Workplace 2025”, da Gallup, apenas 21% dos colaboradores a nível global se consideram verdadeiramente envolvidos no seu trabalho. A mesma análise estima que o baixo engagement custe à economia mundial cerca de 8,9 biliões de dólares, o equivalente a 9% do PIB global. O impacto não é apenas cultural. É económico.

Também a Deloitte, no relatório “Global Human Capital Trends 2025”, sublinha que apenas 6% das organizações acreditam estar preparadas para integrar de forma consistente a dimensão humana nas suas estratégias de negócio. Ao mesmo tempo, 75% dos profissionais afirmam procurar maior estabilidade e significado num contexto de mudança constante. Há aqui uma tensão evidente: as empresas precisam de agilidade. As pessoas precisam de segurança e de um propósito.

Em Portugal, esta equação torna-se ainda mais complexa. As PME representam mais de 99% do tecido empresarial nacional e enfrentam desafios estruturais ao nível da retenção de talento, capacidade de investimento e adaptação tecnológica. Num mercado onde a escassez de competências é cada vez mais sentida, recrutar deixou de ser suficiente. Desenvolver passou a ser imperativo.

É neste contexto que a felicidade no trabalho deve ser entendida. Não como um conceito aspiracional, mas como um indicador de rentabilidade e produtividade organizacional.

Felicidade não significa ausência de exigência. Significa coerência, clareza, confiança, produtividade e rentabilidade. Significa ambientes onde o talento pode florescer através de experiências genuínas, oportunidades reais de crescimento e culturas que reconhecem o contributo individual.

As políticas de gestão de pessoas já não cabem num plano rígido e de longo prazo. Precisam de funcionar como um ecossistema vivo, capaz de se adaptar à evolução tecnológica e às expectativas das pessoas. O futuro da função constrói-se sobre dois pilares fundamentais: pessoas e talento. Compreender, desenvolver e valorizar quem faz as organizações acontecer.

A próxima geração de gestão terá de equilibrar tecnologia ao serviço das pessoas com estratégias que colocam o talento no centro da decisão. Inteligência artificial e ferramentas digitais podem aumentar eficiência, mas não substituem liderança, escuta ativa e cultura organizacional consistente.

Num mercado onde a diferenciação tecnológica tende a ser rapidamente replicada, a experiência humana permanece como a variável estratégica mais autêntica.

Para as PME portuguesas, esta é uma questão ainda mais sensível. A sua dimensão pode ser uma limitação de recursos, mas pode também ser uma vantagem competitiva: maior proximidade, decisões mais ágeis, culturas mais coesas. O desafio está em transformar essa proximidade numa estratégia estruturada de desenvolvimento e retenção.

A transformação digital tornou-nos mais eficientes. Mas não necessariamente mais relevantes. A relevância constrói-se na relação entre organizações e pessoas. E é nessa relação que se decide a sustentabilidade dos negócios na próxima década.