Uma excelente orquestra, mas com muitos solistas

É preciso estar em Bruxelas, de forma regular e coordenada. Os programas de trabalho europeus definem-se muito antes de os concursos abrirem e quem não está presente quando as prioridades se desenham.

Durante três dias visitei, entre Paço de Arcos, Caldas da Rainha, Coimbra e Porto, algumas das empresas e centros de investigação que integram a indústria portuguesa do espaço e da defesa. Vi aeronaves não tripuladas a sair de uma linha de produção, empresas que concebem e operam satélites, laboratórios de materiais compósitos para veículos militares, equipas que fornecem componentes para missões da Agência Espacial Europeia. Saí com uma convicção simples: o país tem muito mais capacidade do que aquela que reconhece em si próprio.

Os números confirmam-no e merecem ser mais divulgados. Segundo o levantamento mais recente da idD Portugal Defence, o universo de entidades com atividade na defesa ascende já a 440, com 81 novas empresas criadas só em 2025. Em conjunto, faturam cerca de 8,7 mil milhões de euros por ano, dos quais perto de 3,5 mil milhões em vendas para fins de defesa e o restante em aplicações civis, o que diz muito sobre a natureza de duplo uso deste tecido empresarial. Empregavam em 2023 quase 46 mil pessoas, com um salário médio de 2.038 euros, bastante acima do praticado no conjunto das empresas nacionais. As vendas ao exterior duplicaram entre 2012 e 2024 e há empresas que exportam mais de 80% daquilo que produzem.

As regras do SAFE exigem que pelo menos 65% do custo e produção dos componentes tenha origem europeia, o que abre às empresas portuguesas um espaço que até aqui estava ocupado por fornecedores de fora da União. Mas esse espaço não se ocupa sozinho. A incorporação nacional não se decreta no fim de um processo de aquisição, constrói-se desde o início, na definição dos requisitos, na escolha dos parceiros e na negociação da transferência de tecnologia.

No espaço, o retrato é o de um setor jovem, mas já com peso próprio. Entre 2019 e 2024, este setor contribuiu com cerca de 1,2 mil milhões de euros para o PIB, sustentou em média 4.500 empregos por ano e gerou perto de 290 milhões de euros anuais em receita fiscal. No final de 2025 reunia 87 empresas e 46 centros de investigação e as empresas portuguesas conquistaram cerca de 110 milhões de euros em contratos da Agência Espacial Europeia desde 2019. A decisão de aumentar em 51% a contribuição nacional para a agência no período de 2026 a 2030 foi um sinal certo e tem agora de se traduzir em retorno industrial.

Estamos, portanto, a falar de um setor que paga bem, exporta, inova e cria emprego qualificado, muitas vezes fora dos grandes centros. Não se trata de uma aposta no escuro. Trata-se de uma realidade que o grande público mal conhece e que o país tem obrigação de levar a sério.

O momento é decisivo, porque nunca houve tanto investimento nos setores da segurança, defesa e espaço. Portugal garantiu 5,84 mil milhões de euros em empréstimos do instrumento europeu SAFE, a executar até 2030 e as primeiras aquisições já avançaram. O contrato das três fragatas, o mais significativo de todo o pacote, prevê, nalgumas áreas, a incorporação da indústria nacional e a revitalização do Arsenal do Alfeite. O acordo com a Bélgica para munições de pequeno calibre inclui a instalação de uma fábrica em território nacional. São passos na direção certa: comprar o que as Forças Armadas precisam, mas garantir que uma parte crescente se produz, se mantém e se desenvolve em Portugal. Estamos no bom caminho, mas podemos e devemos ir mais fundo no envolvimento da nossa indústria, especialmente as pequenas e médias empresas.

Esse deve ser o critério de cada contrato que se segue. As regras do SAFE exigem que pelo menos 65% do custo e produção dos componentes tenha origem europeia, o que abre às empresas portuguesas um espaço que até aqui estava ocupado por fornecedores de fora da União. Mas esse espaço não se ocupa sozinho. A incorporação nacional não se decreta no fim de um processo de aquisição, constrói-se desde o início, na definição dos requisitos, na escolha dos parceiros e na negociação da transferência de tecnologia. Cada euro de investimento em defesa que sai do país sem deixar capacidade instalada é uma oportunidade perdida.

Só que a cooperação que se exige lá fora tem de começar cá dentro. Num ecossistema com a nossa dimensão, não faz sentido que empresas que se admiram mutuamente nunca tenham trabalhado juntas, que descubram tarde demais estar a disputar o mesmo concurso, ou que só conheçam as capacidades umas das outras quando a oportunidade já passou. Competir entre nós pelo mesmo espaço é um luxo que não podemos alimentar.

Há, porém, uma lição que tirei de todas as visitas e que convém partilhar com clareza. Sozinhas, as nossas empresas não têm escala e dificilmente ganham. O Fundo Europeu de Defesa financia consórcios transnacionais, os grandes programas espaciais organizam-se em torno de integradores europeus e o próprio SAFE privilegia a aquisição conjunta. A escala portuguesa é a de pequenas e médias empresas de grande qualidade, que precisam de entrar nas cadeias de valor dos grandes grupos europeus e de se apresentar lá fora como ecossistema, e não empresa a empresa.

Só que a cooperação que se exige lá fora tem de começar cá dentro. Num ecossistema com a nossa dimensão, não faz sentido que empresas que se admiram mutuamente nunca tenham trabalhado juntas, que descubram tarde demais estar a disputar o mesmo concurso, ou que só conheçam as capacidades umas das outras quando a oportunidade já passou. Competir entre nós pelo mesmo espaço é um luxo que não podemos alimentar. Precisamos de empresas que partilhem informação sobre os programas em preparação, que conheçam com rigor as competências do vizinho e que cheguem a Bruxelas já articuladas, com propostas complementares e não concorrentes. Um consórcio europeu com três empresas portuguesas bem coordenadas vale muito mais do que três candidaturas isoladas que se anulam.

Ao Estado cabe aqui um papel claro, que não passa por escolher vencedores. Passa por ajudar a juntar as peças. Mapear com rigor as capacidades nacionais e torná-las conhecidas, criar os espaços onde as empresas se encontram antes de os concursos abrirem, ajudar as pequenas e médias empresas a suportar os custos de entrada em consórcios europeus, que são elevados e chegam muito antes de qualquer receita e usar cada grande contrato público como alavanca para as integrar nas cadeias de fornecimento dos grandes fabricantes. Os instrumentos existem, na idD, nas agências públicas, na diplomacia económica. O desafio é pô-los a trabalhar em conjunto, com um objetivo comum e com continuidade para lá dos ciclos políticos.

Mas o Estado é também cliente e um cliente com peso. Quando define os requisitos de uma aquisição, quando decide como a dividir, quando escolhe onde será feita a manutenção de um equipamento durante trinta anos, está a decidir, muitas vezes sem o dizer, se a capacidade nacional entra ou fica à porta. E essa decisão pesa muito para lá do contrato em causa. Qualquer empresa que procure vender a forças armadas estrangeiras acaba por ouvir a mesma pergunta: o vosso próprio país usa isto? Uma resposta negativa raramente encerra de imediato a conversa, mas deixa no ar uma dúvida difícil de desfazer. Se nem em casa confiaram, porque haveriam de confiar os outros? Ser cliente de referência das nossas empresas, sempre que as regras e as necessidades o permitam, é muitas vezes o apoio mais eficaz que se lhes pode dar, porque é o que lhes abre as portas seguintes.

E depois é preciso levá-las lá fora. Os países europeus com indústrias de defesa mais fortes fazem-no sem complexos, com ministros que viajam acompanhados das suas empresas, embaixadas que conhecem o portefólio industrial nacional e o apresentam a quem compra e acordos entre Estados que trazem a indústria do próprio país lá dentro. Portugal tem uma rede diplomática respeitada, adidos de defesa e relações privilegiadas em geografias onde poucos chegam com a mesma facilidade, a começar pelo mundo de língua portuguesa. Pôr toda esta rede nacional ao serviço das soluções portuguesas deve ser encarada como parte normal da política externa.

O Estado é também cliente e um cliente com peso. Quando define os requisitos de uma aquisição, quando decide como a dividir, quando escolhe onde será feita a manutenção de um equipamento durante trinta anos, está a decidir, muitas vezes sem o dizer, se a capacidade nacional entra ou fica à porta. E essa decisão pesa muito para lá do contrato em causa.

Nesse esforço, os centros de inovação e as incubadoras são peças que o país ainda não aproveita por inteiro. Portugal acolhe o programa de incubação da Agência Espacial Europeia, implementado por dois consórcios nacionais e passou este ano a integrar a rede de aceleradores da DIANA, o programa de inovação da NATO para tecnologias de duplo uso. São instrumentos raros e o seu verdadeiro valor está na ligação entre eles. Uma tecnologia incubada para aplicações espaciais civis pode amadurecer, ser acelerada para responder a necessidades de defesa e chegar ao mercado da defesa. Para que isso aconteça, centros de investigação, incubadoras, universidades e empresas têm de funcionar como um percurso contínuo e não como paragens isoladas.

É também por isso que o duplo uso é a palavra-chave no futuro desta indústria. Cerca de 60% da faturação das empresas portuguesas com atividade na defesa resulta de aplicações civis. Longe de ser uma fragilidade, essa é a maior força do nosso modelo. Empresas que servem ao mesmo tempo mercados civis e de defesa resistem melhor às oscilações do investimento militar, inovam mais depressa porque testam as suas tecnologias em mercados mais amplos e atraem talento e capital que dificilmente se fixariam num nicho exclusivamente militar. Os satélites que vigiam o nosso território servem também a agricultura e a proteção civil e os sistemas autónomos que apoiam a vigilância das fronteiras podem ser decisivos no combate aos incêndios. Uma política industrial inteligente deve apostar precisamente nesta fronteira e os instrumentos europeus, cada vez mais desenhados para tecnologias de dupla utilização, recompensam quem souber fazê-lo.

E é preciso estar em Bruxelas, de forma regular e coordenada. Os programas de trabalho europeus definem-se muito antes de os concursos abrirem e quem não está presente quando as prioridades se desenham acaba a concorrer a oportunidades pensadas por outros. A proximidade à Comissão, às agências europeias e aos grandes integradores não é condição de acesso. Por isso, um país que se apresenta articulado, com os seus clusters a falar a uma só voz, é ouvido de outra maneira.

A negociação do próximo Quadro Financeiro Plurianual, que acompanho na Comissão dos Orçamentos, vai concentrar os recursos europeus para a defesa e o espaço em instrumentos geridos à escala da União, mais exigentes e mais competitivos. Portugal tem de chegar a essa fase com as suas empresas organizadas, presentes e com parceiros escolhidos.

Nesta visita de terreno, encontrei empresas e pessoas com vontade, com altíssima competência técnica e com sede de desafios. Cabe-me ajudá-las e levá-las comigo para as salas onde estas decisões se tomam. O resto, elas já estão a fazer.