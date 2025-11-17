Uma matriz para dar notas aos debates para as presidenciais

Arrancam hoje na TVI os debates televisivos para as presidenciais, com um confronto entre Seguro e Ventura. Fica aqui uma matriz de análise para dar notas aí em casa.

Arrancam hoje os debates televisivos para as presidenciais de 18 de janeiro, com André Ventura e António José Seguro na TVI Às 21h. Vão ser 28 encontros, o último dos quais a 22 de dezembro, entre Henrique Gouveia e Melo e Luís Marques Mendes. E haverá, claro, outros tantos programas de comentário com notas aos debates, o que abre espaço a uma análise mais rica e diversa de cada um dos candidatos e das suas propostas, mesmo com o risco, efetivo, de se transformarem em entretenimento televisivo.

Os programas de comentários e notas aos debates são muitas vezes, e por vezes justamente, criticados, desde logo por André Ventura, que de facto perdeu a maioria dos confrontos televisivos à luz das notas de jornalistas e comentadores, mas foi um dos vencedores das legislativas. Ora, as más notas e os bons resultados eleitorais não são necessariamente contraditórios.

Sim, há jornalistas e comentadores ativistas, que já decidiram as notas antes dos próprios debates, isso é uma evidência em todas as televisões, e Ventura, pela sua natureza agressiva, pelo confronto e desejo de destruir o sistema, como o próprio assume, acaba por ser o caso mais desviante entre notas e votos. Mas há também outro problema, ainda mais difícil de identificar: Cada um dos jornalistas e comentadores tem a sua própria matriz de análise, e uma não é melhor do que outra, é apenas diferente, porque cada um tem a sua ‘objetividade’, influenciada pela sua condição económica e social.

É por isso que arrisco aqui uma matriz de análise para os debates presidenciais, que seguiremos no ECO quando aos debates justificarem comentários e notas. É o nosso contributo para que os leitores saibam qual é a nossa grelha de análise, mas é também uma matriz para cada um dos leitores. Não é uma matriz definitiva, a certa, por oposição a quaisquer outras erradas. É um exercício de transparência, e uma ferramenta para ajudar a analisar os debates e para contribuir para a formação de uma opinião.

São cinco pontos de análise e quatro perguntas (com notas de 0 a 20):

1. Leitura constitucional do cargo

Define os critérios para a dissolução do Parlamento, demissão do Governo ou veto político?

Distingue claramente Governo e Presidência?

Evita prometer políticas que não dependem do cargo?

No debate: Corrige ou deixa passar abusos constitucionais do adversário, usa o confronto para clarificar o papel do Presidente?

2. Visão estratégica e prioridades para o país

Identifica problemas estruturais ou só temas do dia?

Tem 2–3 prioridades claras e hierarquizadas?

Explica como usaria a Presidência para puxar por essas prioridades?

No debate: Consegue confrontar a visão do adversário e tornar claras as diferenças entre ambos?

3. Ética democrática e relação com instituições

Como se refere aos tribunais, Parlamento, media e órgãos de fiscalização?

Reconhece a legitimidade do adversário e do resultado eleitoral?

Rejeita claramente deriva autoritária ou captura institucional?

No debate: Critica o adversário sem o deslegitimar, como reage a ataques pessoais ou insinuações?

4. Qualidade argumentativa e rigor factual

Responde às perguntas ou foge sistematicamente?

Os argumentos têm princípio, meio e fim?

Usa factos e números verificáveis ou só slogans?

No debate: Responde diretamente às críticas e perguntas do outro candidato ou deixa questões sem resposta, ganha ou perde as réplicas?

5. Competência comunicacional e liderança pública

Fala claro e para todo o país, não só para a sua base eleitoral?

Mantém serenidade, não alimenta tensão gratuita?

Sabe ouvir, gerir interrupções, mostrar empatia?

No debate: Ganha ou perde presença quando é interrompido ou pressionado pelo adversário, mantém um registo presidencial no confronto?

São cinco pontos nesta grelha de análise, três de caráter substantivo e político, dois que remetem para a forma no debate e apresentação de ideias e propostas. É evidente que cada um dos leitores terá o seu ponto de partida, partidário e político ou de simpatia pessoal por cada um dos candidatos, mas esta matriz permite pelo menos cristalizar um modelo de análise comparável, e por isso menos exposto à subjetividade analítica ou mesmo para cruzar a avaliação que cada um faz em relação aos comentários e notas apresentados nas televisões.

PS: Eu próprio estarei na CNN Portugal a comentar alguns dos debates (a escolha de quais serão é da responsabilidade da edição da CNN) e seguirei esta matriz de análise.