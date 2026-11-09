Uma oportunidade que Portugal não pode desperdiçar

A defesa que construirmos hoje será também a proteção civil de amanhã. Portugal tem o talento, as empresas e, agora, os meios. Falta a ambição de os juntar.

A proposta de Orçamento do Estado para 2027, em apreciação na Assembleia da República, assume sem rodeios aquilo que há muito defendemos: reforçar o investimento em defesa é, ao mesmo tempo, uma necessidade estratégica e uma oportunidade económica. E não fica pela retórica. Inscreve mais de 800 milhões de euros de investimento financiado pelo instrumento europeu SAFE e coloca a despesa em defesa na ordem dos 2,15% do PIB, prevendo ainda desembolsos europeus de 1,2 mil milhões de euros só em 2027.

Este esforço nacional soma-se a um ciclo europeu sem precedentes. O plano ReArm Europe, os empréstimos do SAFE, o Fundo Europeu de Defesa e o programa EDIP vão mobilizar recursos que a Europa não via desde o fim da Guerra Fria. A questão já não é se o dinheiro vai ser investido, mas onde e quem vai beneficiar dele.

O próprio OE2027 elege os sistemas autónomos, a ciberdefesa, o comando e controlo e o espaço como prioridades. A coincidência entre aquilo de que o Estado precisa e aquilo que a indústria nacional sabe fazer é a melhor notícia deste orçamento.

Portugal tem uma resposta a dar. Há áreas em que a nossa indústria já se destaca e pode, com escala e visão, tornar-se referência europeia e mundial: drones e sistemas não tripulados, aeroestruturas e manutenção aeronáutica, software crítico e sistemas de informação, comunicações militares, espaço e observação da Terra. Não são promessas, são competências reconhecidas pelos nossos parceiros e exportadas para mercados exigentes. Falo com conhecimento de causa, na EID, as comunicações militares concebidas e produzidas em Portugal equipam forças armadas de vários países. O próprio OE2027 elege os sistemas autónomos, a ciberdefesa, o comando e controlo e o espaço como prioridades. A coincidência entre aquilo de que o Estado precisa e aquilo que a indústria nacional sabe fazer é a melhor notícia deste orçamento.

O mesmo vale para o mar. Os estaleiros de Viana do Castelo e o Arsenal do Alfeite concentram uma capacidade de construção e reparação naval que importa potenciar, e o OE2027 aponta para uma nova dinamização empresarial do Arsenal no quadro do SAFE. É o momento de colocar estes ativos ao serviço da Marinha, das exportações e da economia nacional.

A oportunidade só se concretiza se uma parte significativa deste investimento ficar em Portugal. Isso exige previsibilidade nos programas, uma contratação que valorize a incorporação nacional e uma aposta firme na participação em consórcios europeus. Cada euro retido no país é emprego qualificado, conhecimento e exportações futuras.

Mas a oportunidade só se concretiza se uma parte significativa deste investimento ficar em Portugal. Isso exige previsibilidade nos programas, uma contratação que valorize a incorporação nacional e uma aposta firme na participação em consórcios europeus. Cada euro retido no país é emprego qualificado, conhecimento e exportações futuras.

Há ainda um benefício que nem sempre se vê. Muitas destas tecnologias são, por natureza, de duplo uso. Os drones que vigiam o espaço marítimo podem detetar incêndios; as comunicações seguras que ligam unidades militares podem sustentar a coordenação de uma resposta de emergência; a observação da Terra apoia a prevenção de cheias, a gestão florestal e a avaliação de danos após um sismo. Num país que conhece bem o custo das catástrofes, e cujo orçamento prevê o reforço da proteção civil e das comunicações de emergência, esta dimensão não pode ser ignorada. A defesa que construirmos hoje será também a proteção civil de amanhã.

Portugal tem o talento, as empresas e, agora, os meios. Falta a ambição de os juntar. Esta é uma oportunidade que não podemos desperdiçar.