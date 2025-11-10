Opinião

Uma SAFE opportunity para a defesa da União?

  • Francisca Mendes da Costa e Daniel Castro Neves
  • 9:22

Antevê-se um movimento rápido de reorganização das indústrias, no sentido de criar massa crítica, alinhamentos estratégicos e consórcios europeus para a execução de projetos de grande dimensão.

O Instrumento de Ação para a Segurança da Europa (“SAFE”) visa apoiar os Estados-Membros da UE na aquisição de produtos relacionados com a defesa. Na semana passada, a Comissão fez saber que Portugal vai receber 5.841.179.332 euros dos 150.000.000.000 euros de empréstimos destinados àquela aquisição.

O instrumento contém a promessa de um investimento sem precedentes. Mas será mesmo uma SAFE opportunity para as empresas?

Desde logo, contribui para impulsionar a capacidade industrial, fazendo crescer (espera-se) exponencialmente a produção europeia, constituindo reservas e melhorando a interoperabilidade de componentes. Além disso, promove a competitividade e diminui a dependência de fornecedores externos e o impacto de tarifas e condições de países terceiros, porque os produtos a adquirir estão isentos de IVA e devem ser constituídos por 65% de componentes da União, da EFTA ou da Ucrânia.

Os produtos elegíveis abrangem uma grande diversidade de setores, desde equipamentos de combate terrestre e marítimo, como proteção de infraestruturas críticas (energia, transportes, banca ou saúde), e também áreas de inteligência artificial e guerra eletrónica. Esta produção incentiva o desenvolvimento de qualificações nos recursos humanos das empresas em setores industriais de ponta tipicamente concentrados fora da União.

Esta oportunidade traz riscos e constrangimentos no acesso.

Por um lado, as verbas provêm de empréstimos contraídos pela Comissão nos mercados de capitais ou junto de instituições financeiras. Mais cedo do que tarde, a dívida terá de ser paga, com juros, porventura a expensas doutros fundos e programas europeus. O desafio está em não comprometer áreas prioritárias que poderão ser “vítimas” de desinvestimento.

Por outro lado, o sucesso do SAFE dependerá do Plano de Investimento na Indústria Europeia de Defesa apresentado pelos Estados-Membros até novembro de 2025. Este plano identificará as necessidades nacionais, bem como as atividades planeadas e as despesas estimadas. Pelo que as empresas apenas aproveitarão este financiamento se os setores em que as mesmas atuam forem contemplados.

O SAFE está ainda envolto em interrogações.

Deixa em aberto qual a legislação aplicável à aquisição conjunta em vários ordenamentos nacionais. Parece admitir que os Estados-Membros fixem requisitos adicionais de elegibilidade das operações e dos contratantes. Mais não estabelece os critérios para a composição do Plano de Investimento e de que modo participará a indústria nacional na elaboração do mesmo. A definição do Plano poderá comprometer o impacto e a operacionalização do SAFE, criando constrangimentos de acesso a alguns setores.

No início de 2026, o Conselho aprovará os planos de investimento e os Estados-Membros negociarão os contratos de empréstimo e os acordos de operacionalização dos mesmos. Neste quadro de oportunidade, riscos e interrogações, antevê-se que as empresas possam beneficiar do investimento alavancado através do SAFE já a partir de fevereiro do próximo ano.

Antevê-se um movimento rápido de reorganização das indústrias, no sentido de criar massa crítica, alinhamentos estratégicos e consórcios europeus para a execução de projetos de grande dimensão e inovação. É crucial que a indústria nacional se posicione e reúna requisitos de capacidade que coloquem valor acrescentado nas propostas, aumente a dinâmica de produção e antecipe estratégias de adaptação aos ordenamentos jurídicos dos 19 Estados-Membros abrangidos.

  • Francisca Mendes da Costa
  • Sócia da Sérvulo & Associados
  • Daniel Castro Neves
  • Associado sénior da Sérvulo & Associados

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Comentários ({{ total }})

Uma SAFE opportunity para a defesa da União?

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Defesa defende que Black Hawk são adequados para INEM

Lusa,

Nuno Melo defende que os Black Hawk são "uma excelente escolha para operações de evacuação médica devido às suas capacidades excecionais e versatilidade", apontando relatório do INEM.

Populares