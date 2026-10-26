Uncomfortably Numb(ers)

Não há Estado social sustentável sem capitalismo vigoroso. As pensões, o hospital, a escola e a casa públicas pagam-se com produtividade, investimento e emprego, não com decretos.

Jacinto, o Príncipe da Grã-Ventura, vivia no 202 dos Campos Elísios rodeado de toda a maquinaria da civilização: telefones, elevadores, telégrafos, um aparelho para cada necessidade e outro para a necessidade de ter aparelhos. Nada funcionava, e Jacinto bocejava. Eça escreveu-o no magistral “A Cidade e as Serras” há mais de um século, e não é que a França de 2026 decidiu encenar esta letargia à escala de uma nação?

Os atuais números com relação à economia gaulesa dispensam adjetivos, tal o ponto critico a que chegaram. A despesa pública ronda os 57% do PIB, das mais altas do mundo desenvolvido. A carga fiscal anda pelos 45%, das mais pesadas da OCDE. E, apesar de cobrar tudo a todos, o Estado francês fechará 2026 com um défice acima de 5% e uma dívida a caminho dos 122% do PIB em 2027. O spread da divida publica francesa face à divida alemã passou os 150 pontos base, o valor mais largo desde a crise das dívidas soberanas; os mercados, essa gente sem coração, já olham para Paris como antes olhavam para Roma. Portugal, o nosso Portugal que antes era um dos PIGS do tempo da troika, está abaixo dos 90%. Que o antes cábula da zona euro dê agora lições a um dos primeiros da turma, é a demonstração de que não saber ter a noção dos limites do despesismo acaba sempre da mesma forma.

No entanto, e por incrível que pareça, os coros do costume já afinaram a partitura: eis a falência do capitalismo! Curioso diagnóstico para um país onde o Estado absorve mais de metade de tudo o que se produz. Se isto é capitalismo (ainda mais apelidado de selvagem), é porque se perdeu a mínima noção do que é o sistema capitalista, tal os enxertos que foram feitas ao sistema em nome de uma economia dita “mais social”. O que a França demonstra não é que o mercado falhou; é que um Estado dito “social”, quando cresce para lá do razoável, devora o hospedeiro que o alimenta. Mais ainda, o mercado falha, em muitas circunstâncias, porque o Estado não permite a concorrência, cria entrave aos novos players (veja-se papel da Anacom em Portugal) e protege sempre os incumbentes que extraem enquanto podem valor de uma economia mesmo com fraco crescimento.

Em terras lusas, o coro ganhou esta semana um solista de luxo. Roger Waters, de passagem por Penafiel, garantiu que os protestos pela habitação são “a mais natural resposta ao imperialismo e ao capitalismo“, e um sinal, nas suas palavras, de que não estamos Comfortably Numb. O autor de “Money”, que fez fortuna a vender discos e a encher estádios a preços de mercado, tem todo o direito à opinião, é o capitalismo que existe nas democracias liberais, aliás, que lha garante e lhe paga o fruto do seu trabalho privado e individual.

O que não tem é razão. As ideias que propaga nunca construíram uma casa, nem de qualidade, nem em quantidade. Assar Lindbeck, economista sueco e social-democrata insuspeito, avisou que o controlo de rendas é a forma mais eficaz de destruir uma cidade, a seguir ao bombardeamento. Diamond, McQuade e Qian mediram-no em São Francisco: A oferta de arrendamento caiu 15%. Lisboa e Porto, com rendas congeladas desde 1948, pelo anti-capitalista António de Oliveira Salazar, tiveram os seus centros de cidade a ruir durante décadas. Não falta mercado; falta deixá-lo construir habitação em solo mais amplo e com menos constrangimentos em termos de licenciamentos.

A teoria económica avisou, e avisou em francês. Bastiat definiu o Estado como a grande ficção através da qual todos se esforçam por viver à custa de todos. Tocqueville anteviu um poder tutelar, imenso e brando, que não tiraniza: amolece. Mancur Olson explicou muito bem como as coligações distributivas, grandes corporações em indústrias monopolistas/oligopolistas, sindicatos, regimes especiais concedidos, capturam o Estado e esclerosam a economia. Buchanan e Wagner mostraram que as democracias pagam benesses presentes com impostos futuros, porque o contribuinte de amanhã não vota hoje.

Arthur Okun (que, aliás, era um keynesiano e foi conselheiro de John F. Kennedy e Lyndon B. Johnson), no seu livro “Equality and Efficiency: The Big Tradeoff” remata bem este tema. Okun admitia que uma sociedade decente aceita que o balde tenha alguns furos em nome da coesão social. Nós toleramos alguma perda de eficiência para não deixarmos ninguém para trás.

O problema atual é que o balde europeu tem hoje furos da dimensão de crateras. O Estado consome tantos recursos para se manter de pé (custos de contexto, máquinas partidárias em institutos públicos, impostos asfixiantes) que, para colocar um euro no destino final, tem de retirar dois, três ou quatro euros à economia produtiva. O resultado é o pior dos dois mundos: matamos a eficiência (não crescemos) e falhamos na equidade (os serviços públicos, da saúde, justiça, educação, até à habitação, estão em rutura).

A França é o laboratório perfeito. A reforma das pensões de 2023 foi suspensa para comprar a sobrevivência de um governo. O serviço da dívida do Estado ronda os 64 mil milhões de euros, mais do que se gasta na educação. Quatro primeiros-ministros desde 2024, ruas em chamas sempre que se fala em cortar despesa, e uma classe política a descobrir, com espanto, que cada euro de despesa tem um dono com megafone.

Dir-me-ão: a Dinamarca gasta quase o mesmo. Pois gasta, mas com uma dívida que mal chega a um terço do PIB e um mercado de trabalho onde se contrata e despede sem tragédia grega. O modelo nórdico respeita primeiro a vaca que dá o leite; o francês ordenha-a até ao último litro e indigna-se quando ela seca.

Eis o paradoxo que a esquerda europeia se recusa a ver: Não há Estado social sustentável sem capitalismo vigoroso. As pensões, o hospital, a escola e a casa públicas pagam-se com produtividade, investimento e emprego, não com decretos. Quando as contas apertam, a evidência empírica não perdoa.

Ao analisarem décadas de planos de consolidação orçamental, Alberto Alesina, Carlo Favero e Francesco Giavazzi provaram que os ajustamentos feitos pelo lado do corte da despesa têm um custo recessivo drasticamente inferior aos assentes no aumento de impostos. A explicação reside no canal das expectativas: Enquanto a redução do peso do Estado sinaliza ao setor privado que o fardo fiscal futuro vai aliviar, desbloqueando o investimento empresarial e a confiança, a via fácil do aumento de impostos penaliza diretamente a formação de capital, deprime a oferta de trabalho e asfixia a inovação. A França, prisioneira do seu próprio dogma, ignora esta lição e insiste em tributar a riqueza que resta, afugentando o talento e o capital que, em rigor, seriam os únicos capazes de lhe pagar a fatura.

No fim do romance, Jacinto foge para Tormes e, pasme-se, é feliz. A França não tem serras para onde fugir: tem mercados que financiam a sua dívida, menos bucólicos e bastante mais impacientes, que não lhe darão o tempo que a política se recusa a dar a si própria. E quando a conta chegar, alguém dirá, de ar grave, que a culpa foi do capitalismo. Foi, de facto: da falta dele.