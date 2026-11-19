Num mundo em que os clicks humanos da pesquisa estão a ser internalizados pelos LLMs, os profissionais de marketing terão cada vez mais dificuldades em influenciar os resultados.

Cada vez mais as escolhas dos consumidores estão a ser impactadas pelas respostas que obtêm de modelos e agentes de Inteligência Artificial (IA). Podemos mesmo dizer que, cada vez mais, todo o processo, que hoje leva a que cada um de nós avalie, decida e concretize a compra de um determinado produto ou serviço passará a ser integralmente realizado por agentes de IA.

Será (é…) assim, sempre que cada um de nós, consumidor, decida que o papel que nos cabe nesse processo é o de apenas transmitir a um agente de IA a nossa necessidade ou desejo.

Desde a análise das opções disponíveis, passando pela escolha da mais adequada, à encomenda e pagamento da mesma, não teremos de mexer um dedo… Basta-nos esperar sentados em casa, no escritório (ou na praia) para que o produto ou serviço nos seja entregue, na data e à hora escolhida.

A transferência deste processo para agentes de IA, principalmente, no que respeita à parte em que delegamos a avaliação e escolha do produto ou serviço em causa, vai trazer questões significativamente desafiantes às empresas. Entre outros, aos departamentos de marketing.

Já hoje as empresas se defrontam com desafios, até há pouco tempo inexistentes, de “fazer marketing para máquinas”, para modelos de IA, os conhecidos LLMs (Large Language Models), ChatGPT, Claude e Gemini, entre os mais conhecidos e usados.

Que skill set, ferramentas e processos estão a ser repensados e redesenhados? Como reorientamos os orçamentos de marketing? Que ecossistema de media é mais eficaz? As respostas que cada empresa dará a estas perguntas ditarão o respectivo futuro.

Existe, no entanto, algo que me parece ser crescentemente evidente. Refiro-me à evolução que os referidos LLMs vêm apresentando nas respostas que dão. Ou seja, na avaliação, escolha e recomendação do produto ou serviço que é apresentado como resposta. O desenho e funcionamento dos modelos de fronteira produzirão respostas cada vez mais assentes em evidências e menos em probabilidades.

As respostas nas versões iniciais dos LLMs assentavam essencialmente na aprendizagem que os modelos fazem com a informação bruta que a internet providencia. Ora, numa rede neural bruta, a frequência é, na grande maioria das vezes, igual à “verdade”. Se um mito, promessa falsa ou conceito errado, é repetido 1.000 vezes nos dados de treino do modelo e um facto científico é repetido apenas 10 vezes, o mito tende a ganhar a lotaria de probabilidade. Por isso, por exemplo, o mito urbano, frequentemente citado, é (era…) a resposta (mais provável) do LLM.

Este páragrafo é para aqueles que gostam da parte mais nerdy… para os demais, aconselho passar directamente ao seguinte, aqui abaixo.

Com a mudança para sistemas crescentemente inteligentes que i) integram modelos de raciocínio (que não respondem de forma imediata mas antes activam processos internos para construir uma cadeia de pensamento, testar premissas, verificar consistências e avaliar eventuais contra-argumentos, antes de vermos sequer uma palavra de resposta), que ii) utilizam computação de tempo de teste (poder computacional extra quando estamos a fazer uma pergunta para explorarem múltiplas respostas possíveis, “apanhar” os próprios erros lógicos e descartarem caminhos mais fracos de resposta, em vez de utilizarem apenas o poder computacional utilizado durante o treino do modelo) e que iii) utilizam verificação de pesquisa através de agentes (em que o modelo actua como um agente de software autónomo capaz de activamente reunir, avaliar, verificar e cruzar informação em tempo real da internet e de bases externas credíveis), os sistemas de IA deixam de ser “preditores de texto” passivos que simplesmente repetem alegações populares de marketing na internet.

Em vez disso, os LLMs passam a dispor de mecanismos que lhes permitem procurar evidência externa, confrontar fontes e testar a consistência das respostas, desmontando mitos, corrigindo ideias, alegações ou conceitos que devem pouco à evidência científica.

Em jeito de resumo, em vez de confiarem puramente na previsão auto-regressiva do padrão do próximo token, os sistemas modernos usam mudanças estruturais que privilegiam a verdade verificável sobre a prevalência estatística.

Como os futuros modelos de IA servirão cada vez mais como o interface padrão para pesquisa humana e resolução de consultas, mitos comerciais, marketing assente em bases insustentáveis e/ou promessas irrealizáveis, enfrentarão um muro sem precedentes.

Num mundo em que os clicks humanos da pesquisa estão a ser internalizados pelos LLMs, os profissionais de marketing terão cada vez mais dificuldades em influenciar os resultados, uma vez que as conhecidas técnicas de SEO (mecanismo que faz com que uma determinada empresa ou link apareça em primeiro lugar) perdem importância e deixaram de ser suficientes.

Na saúde, por exemplo, campo fértil à divulgação de todo o tipo de mensagens promocionais não cientificamente consubstanciadas ou mesmo erradas, a IA, actuando entre cada um de nós e a web, será capaz de, em tempo real, confrontar reivindicações com literatura científica, recomendações clínicas e outras fontes consideradas credíveis, explicando os mecanismos biológicos envolvidos e desmontando por que o mito, a alegação ou o conceito em causa é falso.

Sim, diria que a evolução da IA irá, tendencialmente, levar a que o marketing assente em mitos, promessas falsas ou conceitos objectivamente errados, seja cada vez menos eficaz e, por isso, tenha os seus dias contados.

Como irão responder os consumidores que nele foram levados a acreditar? Que impactos trará para os promotores, empresas e outros agentes, que dele abusaram? E para aqueles que, ao contrário, se mantiverem fiéis ao evidence based marketing?

Como diria aquele poeta que não foi à cerimónia receber o Nobel, The Times They Are A-Changin … fast!

*Este texto não foi escrito por IA. Para maior consistência sobre os aspectos técnicos dos LLMs, recorreu-se aos mesmos.