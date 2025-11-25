Valorizar o positivo: um passo essencial para construir o futuro

Olhar para o lado positivo da informação é um ato de maturidade. Permite-nos perceber que o progresso existe, que é possível melhorar, e que a mudança está ao nosso alcance.

É curioso como, muitas vezes, ignoramos ou subestimamos as boas notícias, mesmo quando estas refletem avanços concretos e mensuráveis na vida das pessoas. O recente relatório do Instituto Nacional de Estatística (INE), que revela que o Índice de Bem-Estar (IBE) da população portuguesa atingiu o nível mais elevado dos últimos 20 anos, é um exemplo perfeito disso. Entre 2004 e 2024, o IBE subiu de 22,5 para 47 numa escala de zero a 100, refletindo melhorias significativas nas condições materiais de vida e na qualidade de vida, no entanto ainda com muito caminho por percorrer. E, ainda assim, esta notícia passou quase despercebida, ofuscada por narrativas centradas em crises ou problemas imediatos.

O relatório mostra que oito dos dez domínios que compõem o IBE apresentaram evolução positiva, com destaque para educação, conhecimento e competências, segurança pessoal e bem-estar económico. São conquistas tangíveis que traduzem vidas mais seguras, maior acesso ao conhecimento e mais estabilidade económica, progressos que, em teoria, deveriam ser motivo de celebração coletiva. Mas quantas vezes paramos para refletir sobre estas melhorias? Quantas vezes permitimos que a atenção ao negativo nos faça esquecer que, mesmo em tempos de desafios, existem passos sólidos a caminho do progresso?

A tendência de dar mais atenção ao negativo tem explicações cognitivas. Somos naturalmente mais sensíveis a ameaças e problemas, uma predisposição evolutiva que fazia sentido quando a sobrevivência dependia de detetar perigos imediatos. No entanto, no mundo moderno, esta inclinação contribui para um viés negativo na perceção da realidade: grandes avanços, mesmo quando mensuráveis e significativos, passam despercebidos. E se invertêssemos esta lógica? E se aprendêssemos a valorizar e a celebrar progressos, reconhecendo-os como parte de uma narrativa mais equilibrada sobre o nosso país e a nossa sociedade?

O IBE português é um exemplo perfeito para essa reflexão. Apesar de pequenas flutuações em determinados anos e do impacto da pandemia em 2020, o índice mostra que a tendência geral é positiva. Desde 2021, o crescimento é impulsionado principalmente pelo bem-estar económico e pelo emprego, demonstrando que os esforços coletivos e políticas públicas têm resultados concretos. Mas não podemos deixar-nos ofuscar por estas boas notícias e pensar que tudo está resolvido. Basta olhar para setores-chave da sociedade, saúde, transportes, habitação, para perceber que persistem desafios significativos que exigem atenção contínua.

Celebrar conquistas não significa ignorar problemas. Pelo contrário, significa reconhecer que o progresso fortalece a confiança, motiva a ação e ajuda-nos a manter uma visão mais equilibrada e construtiva. Quando nos concentramos apenas nas dificuldades, criamos um sentimento de estagnação e desânimo que poderá não corresponder à realidade. Por isso, notícias como a evolução do IBE devem ser destacadas, debatidas e usadas como inspiração para continuar a investir em educação, emprego, segurança e inovação social.

Olhar para o lado positivo da informação é um ato de maturidade. Permite-nos perceber que o progresso existe, que é possível melhorar, e que a mudança está ao nosso alcance. Ao mesmo tempo, mantém-nos atentos aos setores que ainda necessitam (e muito) de intervenção, no entanto equilibrando otimismo com realismo. No final, a verdadeira questão é: se conseguimos reconhecer os avanços, porque não nos inspiramos neles para agir com mais confiança e construir um futuro melhor, passo a passo?