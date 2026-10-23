Ventura e a transparência dos outros

Ventura e a transparência dos outrospremium
O entusiasmo com que pede explicações aos adversários deve acompanhá-lo quando é chamado a explicar um orçamento multiplicado por quatro e quase um milhão de euros em brindes.
André Ventura tem uma boa oportunidade para mostrar o que vale a transparência que exige aos outros partidos e líderes políticos. O presidente do Chega prometeu uma campanha presidencial em que tudo ficaria “clarinho como a água”, apresentou um orçamento de 900 mil euros e acabou a gastar 3,73 milhões, um desvio significativo, com quase um milhão em brindes e outras ofertas. A notícia ficou na sombra do debate sobre habitação – e do faro político do próprio Ventura para o aproveitar -- mas estas contas merecem mais atenção, até porque permitem perceber a distância entre o discurso e aquilo que o seu partido e o próprio fazem.
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