A presença num grande evento tecnológico pode abrir portas, mas não garante investimento, clientes ou internacionalização. O que conta são os efeitos de rede.

A Web Summit voltou a pôr Portugal no centro das atenções da indústria tecnológica, mesmo com a tempestade Charles a tirar-lhe um dia inteiro. Mas este ano os holofotes vieram com prazo de validade. Lisboa só tem a cimeira garantida até 2028 e Paddy Cosgrave guardou para a próxima edição o anúncio de onde ela estará em 2029. A pergunta deixou de ser retórica. O que ficará quando os holofotes se apagarem?

A presença num grande evento tecnológico pode abrir portas, mas não garante investimento, clientes ou internacionalização. Entre uma conversa iniciada num stand e uma parceria concretizada existe um percurso que exige preparação, capacidade de execução, acompanhamento e, sobretudo, um ecossistema que consiga transformar contactos em oportunidades reais de negócio. Às startups portuguesas já não falta talento nem tecnologia. Falta escala desde o primeiro dia. Clientes lá fora, investidores que acompanhem as rondas seguintes e ecossistemas regionais ligados entre si.

Este caminho implica começar por olhar para a forma como se mede o sucesso da presença internacional. O número de startups presentes, os contactos estabelecidos ou a visibilidade mediática são indicadores relevantes, mas não podem ser o objetivo final. Quantas empresas conseguem transformar essa exposição em reuniões com investidores, contratos comerciais, parcerias estratégicas ou entrada em novos mercados? A internacionalização não acontece em quatro dias de cimeira (este ano nem quatro foram). Constrói-se antes, através de uma estratégia clara, e depois, com capacidade para concretizar as oportunidades identificadas.

Às startups portuguesas já não falta talento nem tecnologia. Falta escala desde o primeiro dia. Clientes lá fora, investidores que acompanhem as rondas seguintes e ecossistemas regionais ligados entre si.

O que conta aqui são os efeitos de rede. Um ecossistema vale pelas ligações que funcionam entre startups, universidades, investidores e empresas clientes e essas ligações constroem-se durante o ano inteiro, não numa semana. As startups precisam de acesso continuado a capital, clientes, conhecimento especializado e redes internacionais. Precisam também de mecanismos que facilitem a passagem entre diferentes fases de desenvolvimento, a fim de evitar que projetos promissores fiquem presos entre a validação inicial e a capacidade de escalar.

Esta discussão tem de incluir o território. O ecossistema de inovação português não pode continuar a ser pensado a partir de Lisboa. Cerca de 39% das startups portuguesas que o Road 2 Web Summit levou este ano à cimeira vêm de fora de Lisboa e do Porto. Ora, a inovação não precisa de ser descentralizada por decreto. Já se faz nas regiões, junto da indústria, dos engenheiros e dos primeiros clientes.

Em Leiria, uma startup desenha, prototipa, industrializa e exporta sem sair de um raio de 100 quilómetros, e o ecossistema tem hoje mais de 200 startups que já captaram mais de 60 milhões de euros de capital de risco. O que falta é ligar estes ecossistemas às mesmas redes de investimento, aos mesmos parceiros e às mesmas oportunidades de internacionalização a que chega uma empresa da capital. A localização não pode determinar o limite da ambição de uma startup.

Esta necessidade é ainda mais evidente em áreas tecnológicas estratégicas para a Europa, como a inteligência artificial, a robótica, a cibersegurança, a saúde, a defesa e as tecnologias de duplo uso. São setores em que Portugal tem potencial para desenvolver soluções relevantes, mas onde a passagem da investigação e do desenvolvimento à comercialização e à escala internacional exige investimento especializado, acesso a infraestruturas, validação em contexto real e proximidade a clientes institucionais e industriais. Não basta produzir conhecimento ou desenvolver bons protótipos. É necessário criar condições para transformá-los em negócios competitivos. Este ano, as estrelas da cimeira foram os robôs humanóides e a IA física. É tecnologia com corpo, e o corpo faz-se com moldes, plásticos, metalomecânica e eletrónica, que é o que regiões industriais como a de Leiria sabem fazer.

A Europa enfrenta o desafio de reforçar a sua autonomia tecnológica e a capacidade de desenvolver soluções próprias. Portugal pode ter um papel nesta ambição, desde que deixe de olhar para as suas startups apenas como projetos com potencial e passe a encará-las como empresas que precisam de condições concretas para competir internacionalmente. Este processo exige uma maior ligação entre a inovação, a indústria, o investimento e a contratação pública, bem como uma cultura que aceite o risco e compreenda que o crescimento de empresas tecnológicas requer tempo, capital e mercados. Uma startup precisa mais de um primeiro cliente do que de mais um prémio.

A Web Summit dá-nos uma montra extraordinária, mas o sucesso de um ecossistema mede-se pelas empresas que ajuda a crescer, a conquistar clientes e a competir lá fora. Uma montra só serve a quem tem loja e em 2029 a montra pode estar noutra cidade. Resta saber se, até lá, tratámos da loja.