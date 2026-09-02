“No Douro é tudo muito lindo na fotografia e no turismo, mas está péssimo para os pequenos e médios viticultores”, que têm uvas por escoar e custos de produção que não param de aumentar, alerta Manuel Jorge. Para lá da arrebatadora paisagem de socalcos, há um interior onde a vinha já não chega para viver. “Há aqui gente a passar fome e até já admite abandonar as videiras”, conta o viticultor, que enfrenta a mesma incerteza: “Vinte pipas já estão garantidas para o ‘benefício’, mas as outras 30 ainda não sei se conseguirei vender, nem a quanto.”

Com oito hectares de vinhas nos socalcos de Ervedosa do Douro, no concelho de São João da Pesqueira, Manuel Jorge faz contas ao dinheiro enterrado nos oito hectares de vinha e ao…