Alvarinho atrai investidores e impulsiona exportações a partir de Monção e Melgaço

Sub-região Monção-Melgaço, "berço" da casta Alvarinho, está a crescer com novos investimentos no enoturismo e nas vinhas, e a reforçar as exportações, apesar da retração no consumo mundial.

Numa altura em que o setor vitivinícola mundial enfrenta um contexto adverso, marcado pela retração de consumo, a sub-região Monção-Melgaço, “berço” da casta Alvarinho, cuja uva é das mais bem pagas do país, segue em contraciclo, ouviu o ECO/Local Online durante um fim-de-semana pela região. A impulsioná-la, o aumento das exportações e novos investimentos em enoturismo. Os viticultores apostam ainda na plantação de castas autóctones raras, e em vinhos com maior potencial de envelhecimento e perfil mais leve, fresco e com menor teor alcoólico, alinhados com as atuais tendências de consumo internacionais.

Foi precisamente esta realidade que encontrámos ao trilhar um roteiro por algumas das 16 adegas que, no último fim-de-semana, abriram as portas no âmbito do evento Monção & Melgaço Open Cellars Edition. Embarcámos numa viagem gastronómica e de provas comentadas de um portfólio diversificado de “vinhos de alta qualidade, e que, por isso mesmo, podem ter um preço médio mais elevado”, como defende Dora Simões, presidente da Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes (CVRVV). Entidade que organizou a iniciativa em parceria com os dois municípios e o Turismo do Porto e Norte de Portugal.

Numa fase em que os vinhos atravessam um momento muito difícil, há um sucesso coletivo nesta sub-região. Dora Simões Presidente da Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes (CVRVV)

Num contexto desafiante para o setor, a presidente da CVRVV destaca a resiliência deste território, o qual já conquistou o palato dos turistas. “Numa fase em que os vinhos atravessam um momento muito difícil, há um sucesso coletivo nesta sub-região, berço do Alvarinho”, que conta com 1.900 viticultores e engarrafadores, assinala, depois de um périplo por algumas quintas.

Os números falam por si. Em 2025, a sub-região produziu 12 milhões de litros de vinho. Dos dois mil hectares de vinha plantada, “mais de 1.514 hectares” dizem respeito à casta de Alvarinho, enquanto as castas tintas representam 213 hectares e as restantes brancas são variedades de castas autóctones, aponta Dora Simões.

Mas a singularidade da sub-região dos Vinhos Verdes como destino turístico não se esgota na casta Alvarinho, com “um potencial de envelhecimento extraordinário” e a dar cartas lá fora, nota a presidente da CVRVV. Acresce uma rede de “adegas boutique, de cariz familiar, e uma paisagem vitivinícola distinta da encontrada noutras regiões do país” que torna este território “único” e cada vez mais apetecível para investimento.

Esta sub-região dos Vinhos Verdes tem vindo, por isso, a captar as atenções de “grandes players do mercado que investem no enoturismo”, corrobora João Oliveira, vereador da Câmara de Monção, ao ECO/Local Online, após uma visita ao Museu do Alvarinho. E, de tal forma, evidencia o vereador, que “num curto espaço de tempo, a família Symington” investiu na propriedade histórica Casa de Rodas, e o grupo francês Roullier, através da filial de vinhos em Portugal — a Falua –, comprou a Quinta do Hospital, ambas situadas em Monção.

Por enquanto, o grupo Falua não prevê fazer mais investimentos nesta quinta, uma vez que está mais “concentrado na consolidação do projeto e na análise da melhor estratégia para o desenvolvimento do enoturismo”, explana a enóloga Antonina Barbosa, da Falua, ao ECO/Local Online. “Só depois passaremos à fase seguinte, de possíveis obras” nesta propriedade com 10 hectares de vinha, 13 hectares de monte com 150 oliveiras centenárias, e mais três hectares distribuídos pela casa e jardim.

É desta propriedade que saem “cerca de 50.000 litros de Alvarinho, que são posteriormente utilizados em diferentes marcas e tipos de vinho”, descreve a enóloga da marca que exporta 70% da produção, principalmente para o Brasil, Estados Unidos, Dinamarca e Inglaterra.

Este crescimento do enoturismo nos últimos anos surge a reboque da produção de vinho, um motor da economia local, principalmente alicerçado na casta Alvarinho, que o vereador João Oliveira considera ser um “elemento âncora para o território e o ouro desta região” do Alto Minho. Aliás, reforça o autarca, “a uva desta casta é das mais bem pagas do país, com um valor na ordem dos 1,20 euros por quilograma”, gerando “um forte retorno económico para quem investe” e novas oportunidades de negócio nos dois concelhos.

Na realidade, vinca o governante local, “o vinho Alvarinho pode ser produzido em qualquer região, mas não se consegue levar o terroir de Monção e Melgaço para o Algarve ou Alentejo, pois representa um legado de gerações que não é possível replicar”. Esta posição é partilhada por muitos dos viticultores com os quais o ECO/Local Online falou, durante este roteiro por quintas e restaurantes, e que anunciaram alguns dos investimentos no enoturismo e vinhas que têm em mãos.

Foi o caso do enólogo e viticultor Anselmo Mendes, conhecido no meio vinícola como o “senhor Alvarinho”, que investiu dois milhões de euros na reabilitação da Quinta da Torre, localizada em Monção, com 50 hectares de vinha da casta que lhe dá a alcunha. “É a maior vinha nacional de Alvarinho; e não é por acaso que somos a referência desta casta, porque estudámos a fundo diversas técnicas, inovámos e apurámos a viticultura ao longo destes últimos 30 anos”, conta ao ECO/Local Online.

O projeto contemplou a recuperação da casa senhorial quatrocentista, em ruínas, para turismo rural, e da antiga adega medieval, onde Anselmo Mendes criou um centro de estudo e experimentação dedicado à casta Alvarinho.

A estratégia de expansão de Anselmo Mendes não fica por aqui: “Costuma-se dizer que é na crise que se deve investir. Vamos plantar 15 hectares de vinhas de castas raras – Alvarelhão, Pedral, Verdelho Feijão (tintas) e Cainho Branco, num investimento entre 300 a 400 mil euros em várias parcelas noutra propriedade em Monção”, conta, com entusiasmo. “Também vamos lançar um rosé a partir da casta Alvarelhão. Só nós é que estamos a apostar nessa casta rara”, assegura.

Desde 2012 que Anselmo Mendes aposta na plantação de castas de tintas raras. “Estávamos um bocadinho à frente.” Na altura, o enólogo estava longe de imaginar que, anos depois, estaria alinhado com as atuais tendências do mercado mundial, que descreve como “de abandono dos vinhos mais alcoólicos e muito encorpados”, a favor de “vinhos medianamente alcoólicos, como os claretes, mais frescos, mas que também têm capacidade de envelhecimento”.

Estas características levam especialistas e viticultores a equiparem a sub-região Monção-Melgaço à região francesa de Borgonha, mundialmente reconhecida pela casta Pinot Noir, assinala o enólogo.

A aposta tem dado resultados. “Temos vindo a crescer lentamente e deveremos crescer este ano entre 5% a 10%“, antecipa o empresário, reconhecendo que o seu negócio está “em contraciclo” num setor que atravessa uma fase de retração. Fechou o ano de 2025 com um volume de negócios de 5,5 milhões de euros, dos quais 3,5 milhões de euros resultam do mercado externo, que tem um peso de 70% no negócio. Suécia, Noruega, Canadá, Estados Unidos e Brasil figuram entre os principais mercados de destino. No último ano, o viticultor vendeu cerca de 800 mil litros de vinho, maioritariamente da casta Alvarinho.

No total, Anselmo Mendes explora cerca de 130 hectares de vinha, incluindo 70 hectares dedicados à casta Loureiro, distribuídos por várias quintas entre Viana do Castelo e Ponte de Lima.

Igualmente a Quinta do Louridal, em Melgaço, que já vai na sexta geração, se destaca na região. Aqui já se investiram três milhões de euros no projeto de enoturismo. A nova adega já está a funcionar e o empreendimento de espaço rural de quatro estrelas, com sete quartos e piscina, deverá abrir portas em 2027.

O investimento inclui ainda a expansão da área de vinha, com a plantação de mais três hectares, que acrescem aos cinco já existentes, com o objetivo de duplicar a produção anual de 10 mil para 20 mil garrafas de vinho, nesta propriedade que está na família de Maria de Fátima Teixeira desde 1700. “Produzimos uma edição limitada e numerada do «Poema» no berço do Alvarinho em Portugal”, detalha Maria de Fátima Teixeira, que exporta para países como Estados Unidos, Bélgica, Alemanha e Suécia.

A aposta em vinhos com maior potencial de envelhecimento é outra das características da propriedade. O enólogo Jorge Sousa Pinto fala mesmo numa “mudança de paradigma: antigamente dizia-se que o Alvarinho era para beber logo; agora já não é assim. Hoje, temos um perfil de cliente que procura vinhos verdes mais antigos“. Como é o caso do Poema Alvarinho Reserva, que provámos durante a visita à propriedade.

Também viticultora, Maria João Cerdeira, gestora da Quinta do Soalheiro, em Melgaço, aproveitou o Monção & Melgaço Open Cellars Edition para abrir portas aos visitantes e dar a conhecer os próximos passos da empresa. “Vamos investir cerca de um milhão de euros num novo edifício de prensagem e lançar mais três vinhos na cave da inovação“, espaço dedicado à experimentação e ao desenvolvimento de novas referências, avança Maria João Cerdeira ao ECO/Local Online durante um almoço harmonizado com vinhos da marca.

Com um portefólio de 33 referências, que inclui vinhos clássicos, biológicos e espumantes, o Soalheiro exporta cerca de 40% da produção para 55 mercados. Suécia, Noruega, Alemanha, Japão, Dinamarca e Finlândia figuram entre os principais destinos internacionais. Em 2025, a empresa produziu 1,2 milhões de garrafas e faturou 7,5 milhões de euros.

O negócio, que começou numa garagem da casa dos Cerdeira, com as primeiras pipas de Alvarinho, já vai na terceira geração, conta a empresária, enquanto aponta para a parcela Soalheiro à nossa frente, onde o pai plantou, em 1974, a primeira vinha contínua de Alvarinho e de Melgaço, explica. A parcela deu o nome à marca de vinho desta empresa familiar que nasceu em 1982.

Falta agora atrair cada vez mais visitantes à sub-região, desafia Maria João Cerdeira: “Isto tem de ser um destino turístico. Temos pano para mangas para fazer programas e visitas”.

Já na Quinta de Santiago, em Monção, com cerca de 10 hectares, dos quais nove são ocupados por vinha, o vinho narra uma história de regresso às origens para continuar o legado de várias gerações. A enóloga Joana Santiago, que também preside à Associação de Produtores de Alvarinho (APA), trocou a advocacia pela viticultura, e apostou no Alvarinho como casta dominante, a que acrescem parcelas de Loureiro e Alvarelhão.

A primeira colheita, de 2012, foi lançada no mercado dois anos depois, com um vinho de homenagem à avó Mariazinha. Toda a propriedade acaba por ser uma espécie de museu vivo da atividade agrícola da família. “Esta era uma quinta que produzia vinho, cereais e outros produtos para venda”, explana a empresária.

Apesar da volatilidade dos mercados internacionais e a quebra de vendas nos EUA, a empresa continua a exportar 70% das 50 mil a 60 mil garrafas que produz anualmente, com a Noruega, Suécia e Dinamarca como principais destinos. “Entraram novos mercados como Israel, Japão e Canadá”, avança a enóloga, que antecipa um bom ano de vendas. Em 2025, a Quinta de Santiago faturou cerca de 600 mil euros e, nos primeiros quatro meses deste ano, já atingiu os 380 mil euros, contabiliza.

Com 11 referências maioritariamente da casta Alvarinho, a marca destaca o “Quinta de Santiago Clássico”, mas também produz os vinhos “Sou”, em parceria com Nuno do Ó, e “Santiago na Ânfora do Rocim Alvarinho”, com a Herdade do Rocim (Alentejo).

Viticultores reclamam Denominação de Origem

Joana Santiago considera que a “sub-região Monção-Melgaço fez um caminho de notoriedade e prestígio com a produção de vinhos, espumantes e aguardentes de Alvarinho, e “até já tem um selo, porque tem características especiais”. Falta agora criar uma Denominação de Origem (DO) dentro da grande Região Demarcada dos Vinhos Verdes, tal como acontece em Bordéus e Borgonha.

Esta é, aliás, uma velha aspiração dos produtores de vinho deste território, como é o caso, por exemplo, do enólogo Anselmo Mendes: “A sub-região deveria ter uma Denominação de Origem por mérito, porque valoriza e traz reconhecimento”.

Questionada sobre a matéria, a presidente da CVRVV apenas referiu: “O meu assunto é a denominação de origem vinhos verdes e há uma sub-região Monção-Melgaço que estamos aqui a promover. Não tenho mais nada a acrescentar”. Dora Simões apelou, contudo, à união dos viticultores, numa altura em que “a sub-região se está a dar a conhecer e a fazer um caminho de sucesso coletivo”.

Igualmente Carlos Codesso, mentor da marca Dona Paterna (1982), que detém 16 hectares de vinha, entende que a DO “contribuiria para uma diferenciação no próprio comércio e na exportação” do Alvarinho, uma vez que é neste território que “a casta assume características únicas”. A Dona Paterna tem levado a sub-região além-fronteiras, arrecadando várias medalhas de ouro e prata nos mais prestigiados concursos nacionais e internacionais, nomeadamente com “Dona Paterna Alvarinho 2024”, “Alvarinho Trajadura 2024” e o “Espumante Bruto Alvarinho 2021”.

Igualmente o genro, o enólogo Márcio Lopes, que produz em Melgaço desde 2010 com uvas que compra a meia centena de viticultores, tem sido premiado pelas suas referências “Pequenos Rebentos Viagem ao Princípio do Mundo 2021” e “Pequenos Rebentos Touché”. Márcio Lopes, que também produz no Douro, aproveitou o evento para mostrar aos visitantes que o “Alvarinho, enquanto casta, tem a capacidade de produzir vinhos que se batem com as melhores referências a nível internacional“.