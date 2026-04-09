Ao quarto dia de presidência aberta na região Centro, Seguro leva um muro de lamentações

No dia em que Seguro completa um mês como Presidente da República, escutou mais uma vez as vozes da região Centro que ainda esperam pelos apoios e querem erguer o território devastado pelo mau tempo.

O penúltimo dia da presidência aberta de António José Seguro pela região Centro acabou por estar carregado de uma avalanche de emoções e tornar-se um autêntico muro de lamentações com pedidos da intervenção do chefe de Estado para que as seguradoras sejam mais ágeis ou que os apoios cheguem com urgência para munícipes, empresários e autarcas reconstruírem uma região que sentiu na pele a fúria do vento e da chuva e causou um rastro de destruição por onde passou.

Os estragos ainda são bem visíveis no périplo pelas localidades deste quarto dia do Presidente da República pela região. Na freguesia de Meirinhas (Pombal) — onde o Presidente almoçou e conviveu com a população – e ficou a saber que ainda há centenas de pessoas sem rede fixa e que a luz demorou muito a chegar.

“Neste momento estamos sem telefone fixo e comunicações nas Meirinhas. A Altice ainda não se dignou a repor a comunicação. É uma vergonha”, atirava, poucos minutos antes, João Pimpão, que é presidente da Junta de Freguesia das Meirinhas. Entre as “160 empresas prejudicadas, milhões de euros de prejuízos e imensos postes caídos, fios”, o rol de preocupações é extenso. “Ninguém quer saber de nada!”, reiterou indignado.

“Em Pombal ainda há 2.570 clientes das três principais operadoras de telecomunicações sem rede fixa e fibra”, assinalava ao ECO/Local Online, com desânimo, o presidente da câmara de Pombal, Pedro Pimpão, irmão de João, minutos depois.

Já mais tarde, também o presidente da Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Leiria, Jorge Vala, e autarca de Porto de Mós, apelava a José António Seguro que ajudasse os municípios a erguerem-se do chamado comboio das tempestades “com o seu olhar para esta região com o seu magistério de influência como, aliás, tem feito nesta presidência aberta”.

Não deixou o chefe de Estado ir embora sem lhe endereçar o convite dos 10 autarcas para fazer as comemorações do Dia de Portugal na região de Leiria, em 2027. Com a sua serenidade que lhe é tão característica, Seguro respondeu que iria “ponderar”. Estávamos por essa altura no Memorial às Vítimas dos Incêndios de 2017, na chamada “Estrada da Morte”, Estrada Nacional 236-1, entre Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos. O monumento, que homenageia as 115 vítimas mortais dos fogos de junho e outubro desse ano, contendo os seus nomes gravados, foi desenhado pelo arquiteto Eduardo Souto Moura.

Após depositar uma coroa de flores, Seguro defendeu a necessidade de a memória dos incêndios se transformar em medidas de prevenção concretas, para evitar que se voltem a repetir as tragédias de 2017.

“Eu sei que este é um espaço com muitas marcas, com muita dor, com muita memória. É preciso que essa memória se transforme também em medidas de prevenção para não voltarmos a ter situações como as que ocorreram”, notou o chefe de Estado, num momento emotivo ladeado de autarcas e vítimas que resistiram às chamas. A presidente da Associação de Vítimas dos Incêndios de Pedrógão Grande (AVIPG), Dina Duarte, que garantiu a Seguro que é para isso que “irá continuará a lutar sempre”. Ao que o Presidente da República respondeu, emocionado: “Que nunca lhe faltem forças para lutar e para reclamar. Sobretudo reclamações justas”.

Uma das mensagens deixada pelo chefe de Estado é precisamente a urgência de se proceder à limpeza dos caminhos florestais, que esperava que “tivesse começado mais cedo”, para evitar uma catástrofe no próximo verão.

“Todos desejamos que não aconteça nenhuma catástrofe neste verão e eu alertei para a necessidade de fazer esta limpeza dos caminhos florestais e dos aceiros há muito tempo e, portanto, eu esperava que tivesse começado mais cedo”, enfatizou.

Durante todo o dia foram muitas as manifestações de preocupações das populações e de autarcas, como o presidente da CIM da Região de Leiria, que pediu que “este território continue a ter viabilidade” e para que “as seguradoras sejam mais ágeis”. Seguro foi sempre perentório, garantindo levar consigo as reivindicações e fazer chegar junto do Governo as preocupações.

Já antes, nas visitas à fábrica de telhas, Umbelino Monteiro, e à empresa Adelino Duarte da Mota — de transformação de matérias-primas para a indústria da cerâmica –, ambas em Meirinhas, inteirou-se do ponto da situação destas empresas bastante fustigadas pelas intempéries. A unidade de cogeração desta última empresa permitiu fornecer energia elétrica a algumas casas que ficaram sem eletricidade devido à depressão Kristin, na semana seguinte ao desastre.

Os estragos continuaram a ser visíveis durante o dia da presidência aberta. No quartel dos Bombeiros Voluntários de Pedrógão Grande, os tachos, panelas e bacias espalhados pelos vários espaços com água dentro não deixavam margem para dúvidas. “Toda a infraestrutura e cobertura ficaram destruídas pela depressão Kristin, com os estragos avaliados em cerca de 700 mil euros. Não há nenhuma sala onde não chova. Ainda estamos à espera do dinheiro da companhia de seguros para avançar com as obras”, lamenta o presidente da cooperação. Receia que com um “verão que será teimoso em termos de incêndios, com a mata a crescer e sol e chuva”, o cenário se agrave na região.

Percorremos mais umas dezenas de quilómetros e, na mata do Carrascal, em Alvaiázere, o rastro de destruição da depressão Kristin “é desolador”, como nos diz Alberto Gonçalves, que só nesta visita do Presidente da Republica teve coragem de circular na mata. “A partir das 3 da madrugada o vento era horrível. Às cinco da manhã a chaminé da minha casa caiu e faltou a luz. Ficamos também sem comunicações”; recorda com os olhos quase a marejar. Mas “pôr os olhinhos agora nesta mata toda destruída é horrível”, atira enquanto observa centenas de árvores arrancadas pela raiz pela fúria do vento, e troncos espalhados pelo chão de terra.

O autarca de Alvaiázere não poupou palavras para agradecer a vinda de Seguro ao território. “No início do mandato mostra que não está para ficar só em Belém, que vem ao território, provando aqui que não se esquece do Portugal mais interior”, elogiou. À semelhança do que aconteceu constantemente neste dia, em que o chefe de Estado completou um mês como Presidente da República, também o autarca pediu que interviesse em prol das populações que necessitam de ajuda este momento difícil que ainda vivem. “Espero que dentro da sua magistratura de influências possa ajudar essa região e em particular o concelho de Alvaiázere”, pediu.

“Mas já me estou a alongar nas palavras, senhor Presidente”, dizia a seguir, ao que Seguro respondia. “Está na sua casa”, mas foi logo assinalando que urge refletir sobre “a importância do poder local para cuidar das populações”, por estar na linha da frente quando é preciso, como foi aquando do mau tempo.

E sem casa ficou um casal com dois filhos que viram as telhas serem levadas pelo vento e o teto desabar. “Estávamos a dormir e ouvimos barulho das telhas a voarem. Foi um susto enorme”, lembra, ainda emocionada, Vera Santos, com dois filhos, de 7 e 13 anos. “Ficámos sem nada. E tivemos de dormir durante três semanas aqui no pavilhão, onde comíamos e tomávamos banho”, conta. Agora, o casal e os dois pequenos já têm casa nova, cedida pelo município e com direito a seis meses de renda gratuita para conseguirem refazer a vida e os sonhos que o comboio das tempestades numa noite lhes roubou. Também essa história seguiu no balanço que o Presidente acumulou ao longo de todo o dia.