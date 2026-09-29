Era uma vez um português, um terminal e um alemão... A história poderia começar em tom humorístico, não fora tratar-se de uma disputa comercial e jurídica que envolve a maior operadora portuguesa de autocarros e uma gigante internacional cujas receitas superam os 2 mil milhões de euros.

Às 5h45 desta terça-feira, quando o ECO/Local Online entrou na gare de Sete Rios dentro do autocarro da Flixbus conduzido por Armando Gonçalves, começava um novo capítulo do diferendo que obrigou o…