Transportes

Apanhámos boleia da Flixbus na estreia em Sete Rios. Rede Expressos não falta à “festa”premium

Eram 5h45 quando entrámos no autocarro inaugural da Flixbus no terminal lisboeta. Empresa quer mais horários e lamenta que Câmara de Lisboa não dê informações sobre projeto de expansão do terminal.

Era uma vez um português, um terminal e um alemão... A história poderia começar em tom humorístico, não fora tratar-se de uma disputa comercial e jurídica que envolve a maior operadora portuguesa de autocarros e uma gigante internacional cujas receitas superam os 2 mil milhões de euros.

Às 5h45 desta terça-feira, quando o ECO/Local Online entrou na gare de Sete Rios dentro do autocarro da Flixbus conduzido por Armando Gonçalves, começava um novo capítulo do diferendo que obrigou o…

Este artigo é exclusivo para assinantes

Assine o ECO Premium e continue a ler esta e todas as notícias exclusivas, sem limites.

Recomendado Anual 55€ /ano Equivale a 4,58€/mês Mensal 5€ /mês Cancele quando quiser
Assinar ECO Premium e continuar a ler Ver todos os planos

Dona da BPI VeP é líder ibérica dos seguros, Fidelidade é 7ª

Francisco Botelho,

VidaCaixa, Mapfre e Mutua Madrilena são os maiores grupos ibéricos de seguros, mas as companhias portuguesas ajudam na dimensão. Veja o ranking das 98 seguradoras, 15 estão em Portugal e Espanha.

Populares