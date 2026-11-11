Empreendedores apostam na personalização do ensino, com plataformas adaptadas e jogos. Também o apoio aos professores e a inclusão de alunos com necessidades educativas especiais são prioridades.
A inteligência artificial (IA) está a abrir novas possibilidades na educação, desde a forma como os alunos aprendem até ao processo de preparação das aulas e acompanhamento das turmas pelos professores. O ECO foi conhecer esta terça-feira no Web Summit, cinco startups que estão a desenvolver soluções tecnológicas para responder a diferentes desafios do setor.
A UNISAM é uma plataforma espanhola que pretende "democratizar o acesso à orientação académica e vocacional, aproximando os estudantes das universidades e dos cursos que melhor correspondem aos seus interesses e capacidades", conta…
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Como querem as ‘startups’ presentes no Web Summit transformar a educação com tecnologia?
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