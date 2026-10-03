Pouco passa das dez da manhã de sexta-feira e, junto ao cais da Docapesca, em Matosinhos, os barcos já estão atracados, os motores desligados, mas o frenesim não abranda. Os pescadores separam a sardinha do biqueirão acabados de chegar do mar, enquanto carrinhos avançam pelo chão molhado, entre escamas, água e restos de peixe. Estamos no “maior porto nacional em quantidade transacionada de pesca da sardinha”, indica Hugo Aires, diretor-adjunto dos Portos e Lotas do Norte e Matosinhos, onde começa a cadeia de valor do pescado, da estiva ao leilão, até chegar à mesa.

"Em Matosinhos, o mar, o território e a gastronomia fazem parte da mesma história. Inicia na pesca e na lota, passa pelas conserveiras e pelos mercados, e ganha novas expressões nos restaurantes,…