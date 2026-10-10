Defesa

Dos Drones aos capacetes cirúrgicos. Por dentro do ‘laboratório de campo’ do Exércitopremium

Entre drones de ataque e capacetes cirúrgicos, tecnologias europeias são testadas em Santa Margarida, onde o desafio é perceber se os sistemas conseguem comunicar e operar em conjunto.

Ouvem-se disparos a partir da posição defensiva. Entre a erva seca e as árvores, militares do Exército Português baixam-se rente ao chão, com as espingardas de assalto SCAR, de fabrico belga, apontadas para uma elevação a poucas dezenas de metros. Uns permanecem junto aos troncos, outros agacham-se entre a vegetação. Atrás da pequena unidade está uma viatura militar. Mais à frente, quase confundido com o terreno, um pequeno veículo terrestre não tripulado desloca-se entre as árvores. Ao longe, viaturas blindadas Pandur permanecem escondidas na vegetação, à espera.

Estamos nas “ruínas”, nome dado pelos militares ao ponto que a unidade está a defender, no Campo Militar de Santa Margarida, no concelho de Constância, distrito de Santarém. No meio da posição…

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