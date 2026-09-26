Em Santa Maria, ‘voa-se em gravidade zero’ para a próxima corrida espacial

A pequena ilha açoriana, que recebeu 35 jovens em voo parabólico, está também no centro dos planos de Portugal para lançar, acompanhar e receber missões espaciais.

Saltos, gritos, palmas. É tudo o que se ouve por baixo do barulho ensurdecedor vindo do avião Airbus A310 que aterrou pelas 12h no aeroporto de Santa Maria, nos Açores. Trinta e cinco jovens dos 14 aos 17 anos, dos quais 25 portugueses e os restantes estónios, saem pela porta traseira da aeronave e descem à vez as escadas que os levam para fora do ‘pássaro de metal’ da francesa Novespace.

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“Foi surreal estar parada a flutuar, de cabeça para baixo. Fiquei sem saber o que era cima e o que era baixo. Foi incrível, mas com algumas tonturas no final”, relata Leonor Costa no hangar, uma das catorze jovens portuguesas que cumpriu o sonho de viajar em microgravidade, ao ECO/eRadar. A quinta edição do ‘Astronauta por um Dia’ assinala a primeira vez que as raparigas superam os rapazes depois de vários anos de paridade. Para a jovem “foi uma pena ter acabado” e realça que o voo parabólico “foi incrível”. Isabel Gomes, 15 anos e que vive na outra região insular nacional, na Madeira, diz estar “muito realizada” por ter conseguido completar todas as posições e atividades previstas durante o voo no Oceano Atlântico.

Alguns jovens, ao colocarem de novo os pés no asfalto do aeroporto da ilha mais oriental e mais meridional do Arquipélago, sentam-se no chão e bebem água de uma garrafa de plástico para tentar recuperar dos enjoos e vómitos que o voo parabólico causou. “Foi a melhor experiência que tive na minha vida, mas é preciso ter estômago”, diz Rodrigo Rodrigues ainda sentado no chão junto do avião, admitindo que, apesar de ter tentado aproveitar ao máximo, as manobras aéreas que o avião descreveu a cerca de seis mil metros de altitude deram-lhe a volta ao estômago no final do voo.

Rita Ribeiro descreve o voo como “a melhor experiência” que teve até agora, uma vez que conseguiu realizar variadas atividades que são intangíveis na Terra. “Quando foi a gravidade de Marte, fiz flexões e bati palmas ao mesmo tempo. A seguir foi a gravidade da Lua, onde fizemos um anel e depois rodávamos”. Ainda com a cara pálida, a adolescente revela que durante as parabólicas colocou-se em “pose de ‘Spider-Man’ no teto”, o que, provavelmente, terá contribuído para vomitar no fim.

A experiência da Agência Espacial Portuguesa passa por recriar o que os astronautas vivem a aproximadamente 400 quilómetros do nosso planeta, na Estação Espacial Internacional (ISS). Durante duas horas, o avião realizou quinze parábolas — manobras de voo em forma de arco usadas para simular a sensação de ausência de gravidade, através de subidas acentuadas seguidas por quedas livres controladas —, onde em cada uma há vinte e dois segundos sem peso.

Dos mais de 600 candidatos, apenas 25 portugueses chegaram à fase final, elevando para 146 o número de jovens portugueses que experimentaram a ausência de peso durante uma queda livre parabólica. A eles juntaram-se, pela primeira vez, dez estudantes vindos da Estónia, que criou em 2023 o programa Eesti otsib Estronauti (A Estónia procura um Estronauta), inspirado na iniciativa portuguesa. “Foi perfeito. O que senti é totalmente indescritível. Tudo flutua à tua volta e estás com muitas pessoas de um país diferente. Estávamos todos contentes, como se fossemos uma equipa a passar por isto juntos, o que foi ótimo”, diz Emma, uma jovem estoniana de 16 anos que não enjoou com as parábolas, depois de umas quantas fotografias de grupo com o Airbus A310 de fundo, ao ECO/eRadar.

Já Emil, um rapaz estónio de 17 anos, descreve a experiência como “espetacular”, e realça que teve sorte de não ter precisado de um saco de plástico durante o voo, ao contrário de sete companheiros de voo, três portugueses e quatro estónios. “Pareceu fantástico. A minha atividade preferida foi beber uma gota de água em gravidade zero. Apanhei-a com a boca e suguei-a. Parecia uma bola de ténis de mesa.” Outra jovem do grupo da Estónia está com dificuldade em encontrar as palavras certas para adjetivar o que sente. “Estou sem palavras, foi inarrável. Não sentimos nada disto na Terra“, afirma Britta.

“Foi pioneiro a nível europeu e muitos países copiam, o que também é outro motivo de orgulho”, afirma Ricardo Conde, ao ECO/eRadar. Segundo o presidente da Agência Espacial Portuguesa, a diferença está também no processo: Portugal não se limita a proporcionar um voo parabólico, mas organiza um processo de seleção em várias etapas e envolve entidades externas na escolha dos participantes.

No voo parabólico, esteve também Sara García Alonso, astronauta de reserva da Agência Espacial Europeia (ESA) e cientista no Centro Nacional de Investigações Oncológicas em Madrid, onde é líder de grupo na pesquisa de novos medicamentos contra o cancro do pulmão e do pâncreas, que investiga desde 2011.

Sara acredita que apesar de “nem todos os alunos que participam na iniciativa ‘Astronauta por um Dia’ se tornarão astronautas”, grande parte deles vão querer seguir “empregos no setor espacial”. “É bom criar vocações para esse tipo de carreira científica e tecnológica, para saber o quão difícil pode ser enfrentar esse grande desafio, como passar pelo processo de seleção, porque o processo de seleção para essa iniciativa é bem parecido com o que os astronautas europeus passam”, vinca ao ECO/eRadar.

A mais jovem astronauta de nacionalidade espanhola assinala que estes jovens aprendem “a trabalhar em equipas” com pessoas de outras nacionalidades, o que “mudará a maneira de pensar para o futuro”. Mesmo estando ligada ao Espaço, Sara Garcia Alonso sublinha que “esta experiência foi única”.







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Do voo parabólico ao espaço

Mas a viagem destes 35 jovens ao ‘espaço’ não começa nem acaba dentro do Airbus A310 da Novespace, apesar de o voo terminar no asfalto. Para trás fica uma ilha que, há quase duas décadas, foi transformando a sua posição no Atlântico numa vantagem para o setor espacial. Para os jovens, Santa Maria foi durante alguns dias a porta de entrada para uma experiência que normalmente só existe em vídeos ou em centros de treino. Para a ilha, é mais uma ocasião para mostrar que o Espaço já faz parte da sua economia e da infraestrutura tecnológica que tem vindo a construir.

O presidente da Agência Espacial Portuguesa olha para o ‘Astronauta por um Dia’ como parte de uma estratégia que vai muito além de formar futuros astronautas. “Quando se faz uma iniciativa destas é para alargar um bocadinho o scope. Estão aqui miúdos a quem estamos a induzir vocação, principalmente nas áreas de tecnologias, de matemáticas, de ciências. Não é propriamente só pelo Espaço”, explica Ricardo Conde, ao ECO/eRadar.

O objetivo é, por isso, aproximar uma geração mais nova de um setor que mudou significativamente nos últimos anos. “Nós temos um setor competitivo, atrativo para os jovens. Em seis anos mudou-se muito o panorama, nas várias dimensões, não só nas dimensões operacionais, novas empresas, novas iniciativas com muito financiamento, e nunca houve tanto financiamento”, vinca o responsável.

A própria Agência tem procurado usar a iniciativa para dar essa dimensão. Em junho, Ricardo Conde adiantou ao ECO/eRadar que ter um astronauta português no espaço “é também uma ambição que tem de estar ao alcance” da Agência Espacial Portuguesa, algo que ainda está numa “fase muito conceptual”. “Para já, estamos a constituir um roteiro. Estamos a reunir um conjunto de atores que vai de farmacêuticas, centros de investigação em medicina espacial, hospitais — privados, públicos — e fundações”, aponta, para se conseguir uma “federação de boas-vontades” e, depois, deverá ter que se obter “um apoio institucional, tem que haver financiamento”, referiu na altura.

A terceira menor ilha do arquipélago dos Açores, com cerca de 97 quilómetros quadrados, prepara-se para assinalar os 600 anos da sua descoberta, e o presidente da Agência diz que já recebeu sinais de que a permanência do programa na ilha é considerada importante para a celebração. “Para o ano acontecerá algo que é muito importante, a celebração dos 600 anos [da descoberta da ilha de Santa Maria]. E já me sinalizaram que é muito importante ter esta iniciativa em Santa Maria.”

A Agência vai, por isso, procurar reforçar a componente de sponsors. No European Rocketry Challenge (EuRoC), outra iniciativa da Agência Espacial Portuguesa que decorrerá em Constância de 15 a 21 de outubro, “pela primeira vez, a maior metade” dos custos será coberta por financiamento de patrocinadores, segundo Ricardo Conde. Já no caso do ‘Astronauta por um Dia, a oportunidade é particularmente evidente: uma iniciativa que junta ciência, educação, espaço e uma experiência difícil de reproduzir noutro contexto.

Uma ilha como porta de entrada espacial

A geografia que levou os jovens a Santa Maria para experimentar a microgravidade é também uma das razões pelas quais a ilha está no centro dos planos nacionais para o acesso e o regresso do Espaço. É no Monte das Flores que o Teleporto acompanha missões da Agência Espacial Europeia (ESA) e apoia operações como os lançamentos do Ariane 6. A infraestrutura está também a ser considerada para novas utilizações, incluindo uma candidatura conjunta da Meo e da Thales para servir a futura constelação europeia IRIS 2.

Mas a ambição é mais larga. A sul da ilha, o projeto de lançamento orbital de Santa Maria já tem um primeiro cliente, a sul-coreana Innospace que assinou um contrato válido até 2030 com o Atlantic Spaceport Consortium, estando previsto para o final de 2026 o primeiro voo orbital e lançamentos regulares nos próximos anos a partir do centro de lançamento de Malbusca. Com este acordo, a empresa sul-coreana tem acesso prioritário à rampa de lançamento nos Açores — local que se junta ao Brasil e Austrália –, permitindo à companhia operar os seus veículos globalmente.

Mas há ainda uma segunda dimensão. “Nós temos algumas capacidades instaladas aqui nos Açores que devemos considerá-las e não duplicá-las”, defende Ricardo Conde. A ideia passa por tirar partido das estruturas existentes e acrescentar novas capacidades onde fazem sentido.

É nesse contexto que surge o Space Hub dos Açores, projeto que deverá receber 15 milhões de euros da ESA e que tem Santa Maria como local previsto para a aterragem do veículo orbital reutilizável europeu Space Rider. O projeto inclui uma zona de aterragem, um centro tecnológico e uma componente de operações e monitorização.

“Em Santa Maria, devido às suas condições geográficas, temos a capacidade de fazer retornos de missões espaciais e fazer o lançamento de missões espaciais, de lançamentos de satélites. É através de um posto espacial, que tem que ser uma iniciativa privada e, eventualmente, também com uma dimensão importante de soberania com a defesa. Estamos a tentar instalar o chamado Space Hub, que é um nó de reentrada de missões espaciais”, resume o presidente da Agência ao ECO/eRadar. O responsável destaca que tem sido “uma corrida contra o tempo”.

A ambição esbarra, contudo, num calendário apertado. A Agência Espacial Portuguesa tem vindo a preparar a construção do Space Hub, tendo em março apontado arrancar com as obras “no final do primeiro semestre”. “Há várias vicissitudes. Quando nós falamos de instalação de uma estrutura destas, há vários problemas. Estamos aqui a tentar fazer com que se comece a obra ainda este ano. Vamos ver se conseguimos. É um processo complexo”, admite Conde.

O processo terá que estar operacional em 2027, para cumprir os prazos associados ao Space Rider com voo inaugural previsto para 2028, a bordo de um lançador Vega-C, a partir do Porto Espacial da Guiana Francesa. “Neste momento, é uma corrida contra o tempo que estamos a fazer. Não começamos a falar sobre isto hoje. São mais de quase 20 anos a falar sobre isto”, vinca o presidente da Agência Espacial. Ainda em desenvolvimento, o Space Rider é um “veículo orbital reutilizável, não tripulado, concebido para missões de curta duração em órbita baixa para experiências em microgravidade, demonstrações tecnológicas e eventual colocação de pequenos satélites, regressando depois à Terra”.

No próprio Teleporto está prevista uma nova infraestrutura que será concessionada a um operador. Não se trata apenas de construir algo para o Space Rider, sendo que parte da necessidade resulta também do fim de vida de uma estação existente. “Vamos fazer um novo sistema no Teleporto, que depois vai ser concessionado, mas vamos fazê-lo por uma razão simples. Não é apenas para o projeto Space Rider. Está em fim de vida uma estação e queremos aumentar, prolongar o ciclo de vida. Portanto, juntam-se aqui a duas vontades”, explica Ricardo Conde.

A pressão aumentou à medida que a Europa começa a assistir ao aparecimento de novos operadores de lançamento e de novos portos espaciais. Na primeira semana de setembro, o sucesso da alemã Isar Aerospace na Noruega “abriu a porta” a uma corrida aos portos espaciais. E Portugal, que quer posicionar-se como polo de lançamento na Europa, através da ilha de Santa Maria, nos Açores, tem de “conseguir lançar este ano, nem que seja suborbital”.

“Abre a oportunidade para aquilo que é uma corrida aos portos espaciais. Começamos a ter maturidade nos lançadores e agora começamos a ter maturidade nos portos espaciais”, salientou na altura o presidente da Agência Espacial Portuguesa.

*O ECO/eRadar viajou a Santa Maria a convite da Agência Espacial Portuguesa.