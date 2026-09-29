Em Troia testam-se ‘salsichas voadoras’ para integrar na Marinha Portuguesa

Entre sistemas autónomos de vários países, a Marinha prepara novas capacidades para os seus navios e defende maior incorporação de tecnologia portuguesa.

“Sem fotografias, sem fotografias”, alerta um responsável da Marinha Portuguesa, assim que um dos elementos da comitiva pega no telemóvel para fotografar. Estamos dentro de uma tenda da empresa ucraniana UForce, montada na base naval da Marinha em Troia e transformada numa estufa pelo calor que se faz sentir.

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Antes de entrarmos, o comandante e capitão-de-fragata da Marinha Luís Quaresma dos Santos já tinha avisado: lá dentro, não se fotografa. À sombra estão dois grandes sistemas autónomos marítimos, equipados com sensores e armamento, numa demonstração da tecnologia que a Ucrânia está a desenvolver para a guerra no Mar Negro — e que Portugal quer começar a integrar nas suas Forças Armadas.

“A UFORCE é um exemplo de uma empresa ucraniana que está a construir fábricas em Portugal e, como tal, para nós entram dentro deste perfil de soberania tecnológica nacional. Também pelo facto de a tecnologia que está a ser transferida da Ucrânia para cá já ter uma maturidade que nos permite também olhar para ela numa aproximação ao estado de integração operacional”, referiu o comandante da Armada Luís Quaresma dos Santos em entrevista ao ECO/eRadar, durante o REPMUS, que decorreu até 25 de setembro.

A visão da cooperação nacional com Kiev está alinhada com a perspetiva europeia. A União Europeia (UE) reuniu pela primeira vez a indústria europeia e ucraniana de drones a 11 de setembro, em Bruxelas, um grupo composto por 19 empresas, nove europeias e nove ucranianas, que pretende criar uma plataforma para desenvolver tecnologias de drones e antidrones, promover a cooperação industrial e acelerar a produção.

A experiência da guerra na Ucrânia tornou o país um laboratório para drones e sistemas autónomos. E a Marinha portuguesa admite que também está a aprender com essa experiência: Portugal não quer apenas transferir tecnologia para as suas Forças Armadas, mas perceber quais as soluções que já foram testadas em combate e evitar perder tempo com tecnologias que a guerra mostrou não serem eficazes. Quaresma dos Santos diz que os sistemas não tripulados têm vindo a ser validados no conflito e podem ser produzidos e usados em massa, com custos mais baixos.

“Temos que incorporar urgentemente novas tecnologias, muitas delas emergentes e disruptivas”, sublinhou o comandante. A ambição é levar estes sistemas a locais mais distantes: “debaixo de água e cada vez mais profundos, à superfície cada vez em maior número e meios aéreos cada vez mais longínquos.”

A dimensão do próprio espaço marítimo português ajuda a explicar esta urgência. Entre o continente e os arquipélagos, e com as responsabilidades nacionais de vigilância, busca e salvamento e os compromissos com a NATO, “é impossível controlar com meios convencionais” toda a área. A resposta passa por integrar meios robotizados que permitam multiplicar a capacidade da Marinha e espalhar sensores por zonas que seriam impossíveis de cobrir apenas com navios e aeronaves tripuladas.

Os dois sistemas são maiores e mais altos do que um caiaque. O comandante explica como funcionam e seguimos para a tenda seguinte. Apesar de no céu ser possível observar um ou outro drone em exercícios experimentais, com o perigo iminente de algum avariar e ‘aterrar’ onde não seria suposto, o maior receio vem de um possível ataque das abelhas que voam por vontade própria ao nosso redor.

Entramos na tenda que mais parece um pequeno pavilhão onde engenheiros de vários países trabalham nos seus sistemas autónomos. Cada bancada de trabalho está acompanhada por uma bandeira da nacionalidade respetiva pendurada ao longo das laterais da grande tenda.

A caminho da nossa próxima paragem, somos surpreendidos por um alerta barulhento vindo da torre de controlo da base de Troia, a pedir que a pequena pista de aterragem fosse evacuada. Um drone está prestes a aterrar. Olhamos para um lado e depois para o outro, mas ainda nenhum sinal, à exceção de uma gaivota que, por estar ainda a uma distância considerável, levou-nos a acreditar que seria feita de fios e chips, tal com um drone. Até que, após uns cinco minutos de espera — tempo dado para libertar a pista e garantir todos os procedimentos de segurança —, a ‘gaivota de metal’ aterra.

Depois do primeiro, a torre de controlo alerta que vem aí mais um sistema autónomo. Este fez a sua descida na vertical. Dada a sua fisionomia e aspeto, os militares da Marinha apelidaram o drone de “salsicha voadora”. Mesmo tratando-se de um ambiente operacional, há sempre espaço para uma boas gargalhadas entre militares.

Mas estes pequenos aparelhos já não são uma curiosidade dentro dos exercícios navais. Entre os sistemas presentes no REPMUS contam-se 14 soluções antidrone, num reflexo de uma ameaça que as marinhas consideram crescente. O capitão-de-fragata Quaresma dos Santos admite que, na próxima edição, o número de sistemas destinados a combater drones poderá aproximar-se do número de sistemas aéreos presentes no exercício.









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Na sala de arcade militar

Caminhamos em direção a um contentor não muito grande. “Onde se põem as moedas?”, questiona um homem do grupo, comparando a sala de comando e controlo com uma típica arcade room da década de 1990, provocando umas risadas.

Mas, ao contrário de uma sala de jogos, nos ecrãs estão projetados mapas de altitude, profundidade do mar, latitude e longitude, mapas de calor e outras áreas consideradas prioritárias para a monitorização da Marinha. O Centro de Operações da Marinha conta atualmente com 44 engenheiros, que trabalham através de um software português com capacidade para controlar meios de outras nações. É precisamente esta interoperabilidade que a Marinha procura reforçar: não basta comprar sistemas autónomos, é preciso garantir que conseguem funcionar com os restantes meios.

“Não podemos comprar sistemas isolados de todos os restantes com que já operamos. Vamos tentar incorporar nas soluções externas, na maior extensão possível, tecnologia portuguesa. Este é o princípio que está por trás destas futuras aquisições de meios navais em empresas estrangeiras, mas garantindo que conseguimos trazer as empresas portuguesas a incorporar valor a esses meios”, vinca Luís Quaresma dos Santos ao ECO/eRadar.

“Porquê? Porque nós somos reconhecidos internacionalmente com áreas de engenharia que claramente têm lugar neste tipo de aquisições, como os sistemas de comunicações, os sistemas de informação. Os próprios drones que irão ser integrados nas fragatas queremos que sejam, preferencialmente, portugueses, porque somos reconhecidos internacionalmente pela engenharia e pela capacidade da nossa indústria nacional em produzir drones prontos para combate e com provas dadas e fiabilidade dada em cenários reais”, acrescenta o responsável. As novas fragatas FREMM EVO, revelou o ministro da Defesa, na audição Parlamentar, vão integrar drones da Tekever.

A aposta não se resume, porém, à aquisição de um determinado modelo. A Marinha usa o REPMUS para mostrar à indústria portuguesa aquilo que vai precisar nos próximos anos e para perceber se os sistemas nacionais conseguem responder a esses requisitos. Entre os equipamentos que estão a ganhar maior importância estão os sistemas de comando e controlo, comunicações e informação, fundamentais para transformar plataformas autónomas em verdadeiras capacidades militares.











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Dentro do centro de comando

Após sairmos do “salão de jogos” da Armada portuguesa, entramos numa das maiores salas que passamos até agora: o centro de comando do exercício, que serve para garantir a segurança do mesmo e os timings certos para cada empresa e entidade poder testar os sistemas autónomos que trouxe até Troia. Nesta sala só se vê apenas uma bandeira: a da NATO. Aqui todos trabalham em conjunto para garantir a funcionalidade do exercício militar que reúne 36 marinhas, além de mais de 60 empresas e entidades de investigação e desenvolvimento, 13 universidades e cinco organizações da NATO ligadas às operações marítimas e a veículos não tripulados.

Ao centro de uma das duas maiores paredes está um ecrã gigante, ladeado por outros seis que juntos formam uma superfície semelhante. Ao lado, um quadro branco, como os que existem nas escolas, está coberto de códigos, siglas e post-it. Espalhadas por ilhas, estão mesas com computadores, cada uma com a sua teia de fios a desaparecer por baixo do tampo.

Aqui, o silêncio e a seriedade imperam. São apenas ligeiramente perturbados pela voz do comandante Quaresma dos Santos, por sussurros de militares e pelo espirro de outro elemento com um distintivo da Polónia colado no braço.

O REPMUS começou há 16 anos como um exercício focado no desenvolvimento de sistemas para a guerra de minas, mas foi crescendo até se transformar num dos principais espaços de experimentação de sistemas não tripulados, juntando hoje marinhas, empresas, universidades e organizações da NATO. A Aliança Atlântica entrou como coorganizadora em 2015 e a Agência Europeia de Defesa juntou-se mais tarde ao exercício.

Hoje, o objetivo é outro e muito mais amplo: transformar o exercício num espaço onde a Marinha possa observar tendências, testar tecnologias e perceber como diferentes sistemas conseguem trabalhar em conjunto. A experimentação permite tomar decisões antes de avançar para a aquisição e ajuda a garantir que a tecnologia portuguesa poderá ser integrada com os meios adotados pelos restantes países, e essas decisões são asseguradas com o bom funcionamento do exercício através das

Mas aquilo que acontece em Troia não depende apenas das salas de comando ou das tendas onde estão expostos os sistemas. A própria geografia da base é parte da experiência.

Troia, o laboratório marítimo

A Marinha dispõe de uma Zona Livre Tecnológica (ZLT) que se estende por mais de 30 por 30 milhas náuticas, entre o Cabo Espichel e Sines, e chega a mais de 3.000 metros de profundidade. O espaço aéreo pode também ser segregado para permitir que protótipos sejam testados em segurança, sem interferir com a atividade civil.

É esta dimensão que permite colocar à prova sistemas ainda em desenvolvimento em ambientes realistas, antes de chegarem à fase comercial ou operacional. Para a Marinha, a possibilidade de experimentar protótipos é particularmente importante num momento em que os ciclos de desenvolvimento tecnológico precisam de ser mais rápidos. “Precisamos de operar e de testar esses sistemas protótipos para tomar decisões e fazer evoluir o desenvolvimento desse mesmo sistema muito antes de eles chegarem a um produto comercial”, explica o comandante.

A zona de testes é também uma resposta a um dos problemas da inovação militar: testar máquinas novas sem esperar que estejam completamente maduras. “Precisamos de operar e de testar esses sistemas protótipos para tomar decisões e fazer evoluir o desenvolvimento desse mesmo sistema muito antes de eles chegarem a um produto comercial”, explicou Quaresma dos Santos.

Ao chegar o entardecer, começa a pairar no ar um cheiro a comida grelhada. “É cheiro a porco no espeto, uma tradição do REPMUS”, esclarecem o capitão-de-fragata e uma aspirante da Escola Naval quase em simultâneo, na Rua do Fuzileiro, a estrada que liga o centro de testes da Marinha ao portão de saída, acompanhada por bandeiras hasteadas dos países parceiros.

Depois de um dia inteiro a ver máquinas a voar, navegar, comunicar e serem testadas, é o cheiro a porco no espeto que anuncia o fim do exercício, e não anúncios através da torre de controlo da base.