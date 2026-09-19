Agosto é o único mês do calendário do Parlamento Europeu em que não se realizam comissões parlamentares nem sessões plenárias. Este ano, porém, os eurodeputados viram o seu período de férias ser interrompido pelo que se tem apelidado, no espaço europeu, de “ataques híbridos”. Primeiro, a crise migratória em Ceuta, nos últimos dias de julho. Depois o incidente com drones no aeroporto de Leipzig, na Alemanha.

Foi neste contexto que arrancou a primeira sessão plenária do novo ano legislativo em Estrasburgo. Apesar de o plenário de setembro ser marcado, como todos os anos, pelo discurso sobre o Estado…