Entre sessões plenárias, reuniões e deslocações "ao terreno", os eurodeputados portugueses dividem-se entre a chamada "bolha de Bruxelas" e a realidade dos eleitores que representam.
Agosto é o único mês do calendário do Parlamento Europeu em que não se realizam comissões parlamentares nem sessões plenárias. Este ano, porém, os eurodeputados viram o seu período de férias ser interrompido pelo que se tem apelidado, no espaço europeu, de “ataques híbridos”. Primeiro, a crise migratória em Ceuta, nos últimos dias de julho. Depois o incidente com drones no aeroporto de Leipzig, na Alemanha.
Foi neste contexto que arrancou a primeira sessão plenária do novo ano legislativo em Estrasburgo. Apesar de o plenário de setembro ser marcado, como todos os anos, pelo discurso sobre o Estado…
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