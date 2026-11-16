A aposta em França integra, portanto, a estratégia mais ampla de construir uma empresa capaz de competir à escala mundial a partir da Europa. Os 200 milhões de euros anunciados para o país, inicialmente previstos em 100 milhões, refletem a aceleração do plano e o crescimento das operações. "A Tekever tem uma missão clara e uma estratégia bastante bem definida e bastante transparente. Nós de facto queremos ser uma empresa líder mundial neste setor e queremos fazê-lo a partir da Europa", sublinha Ricardo Mendes.

O CEO reconhece, contudo, que distribuir a estrutura industrial por vários países exige mais esforço do que concentrar a produção num único local. "É muito mais fácil concentrarmos tudo num só sítio…