Escola 42 de Santa Clara ‘sobrevoa’ o Porto com drones e robôs humanoides

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Escola 42 de Santa Clara ‘sobrevoa’ o Porto com drones e robôs humanoidespremium

Dos drones aos robôs humanoides e braços robóticos, as inovações da escola 42 Porto com aplicações na aeronáutica, indústria aeroespacial, defesa ou agricultura que fomos conhecer de perto.

Fernando Lucarte e a sua equipa estão a desenvolver o software que permitirá a um drone voar de forma autónoma e executar tarefas sem intervenção humana. Na mesma sala, um robô humanoide chuta uma bola e um braço mecânico agarra objetos com movimentos precisos. Entre maquinaria e componentes eletrónicos, os alunos da escola 42 Porto aprendem a transformar código em soluções concretas com aplicações na aeronáutica, indústria aeroespacial, defesa, agricultura ou logística.

O drone do grupo de trabalho de Fernando Lucarte é um dos projetos da especialização “SEA:ME” (Software Engineering for Automation and Mobility Ecosystems) da escola 42 Porto, que nesta edição alarga a…

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