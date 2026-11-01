Escola 42 de Santa Clara ‘sobrevoa’ o Porto com drones e robôs humanoides

Fernando Lucarte e a sua equipa estão a desenvolver o software que permitirá a um drone voar de forma autónoma e executar tarefas sem intervenção humana. Na mesma sala, um robô humanoide chuta uma bola e um braço mecânico agarra objetos com movimentos precisos. Entre maquinaria e componentes eletrónicos, os alunos da escola 42 Porto aprendem a transformar código em soluções concretas com aplicações na aeronáutica, indústria aeroespacial, defesa, agricultura ou logística.

O drone do grupo de trabalho de Fernando Lucarte é um dos projetos da especialização “SEA:ME” (Software Engineering for Automation and Mobility Ecosystems) da escola 42 Porto, que nesta edição alarga a…