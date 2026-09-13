Um sinal de trânsito proibido, “excepto a táxis”, posicionado num poste sobre o sinal com um "P" e a inscrição “TAXIS" sob um fundo de azul desmaiado, perto de uma correnteza de bancos num cinza gasto, caídos junto a uma vedação em mau estado, separa o "buraco" do trânsito regular que chega ao Aeroporto Humberto Delgado vindo do lado do Parque das Nações.

Neste ponto de paragem intermédia para os taxistas, antes de se fazerem aos últimos metros de fila que leva à praça de táxis do Aeroporto Humberto Delgado, passa-se o tempo a conversar…