Lisboa manda trotinetas sair da cidade e entrega poder às bicicletas

É o primeiro tema em reunião de Câmara nesta quarta-feira, uma semana depois de Carlos Moedas ter informado o país e os operadores, em direto na televisão, que acabaria em 60 dias com as trotinetas partilhadas em Lisboa. A capital vai perder o acesso a trotinetas partilhadas a partir de janeiro, num movimento designado pela Câmara Municipal de “suspensão”, mas que o Executivo já deixou implícito que se tornará definitivo.

As trotinetas da Bolt, Lime e Bird têm 60 dias para abandonar a cidade, prazo que começa a contar nesta quarta-feira, com a aprovação da proposta de suspensão em reunião de Câmara.…