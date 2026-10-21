Lisboa manda trotinetas sair da cidade e entrega poder às bicicletas

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Lisboa manda trotinetas sair da cidade e entrega poder às bicicletaspremium

Ágeis, rápidas na mobilidade, mas também um quebra-cabeças, tanto em sentido literal quanto enquanto expressão da dificuldade de pôr ordem na circulação, as trotinetas partilhadas acabam em Lisboa.

É o primeiro tema em reunião de Câmara nesta quarta-feira, uma semana depois de Carlos Moedas ter informado o país e os operadores, em direto na televisão, que acabaria em 60 dias com as trotinetas partilhadas em Lisboa. A capital vai perder o acesso a trotinetas partilhadas a partir de janeiro, num movimento designado pela Câmara Municipal de “suspensão”, mas que o Executivo já deixou implícito que se tornará definitivo.

As trotinetas da Bolt, Lime e Bird têm 60 dias para abandonar a cidade, prazo que começa a contar nesta quarta-feira, com a aprovação da proposta de suspensão em reunião de Câmara.…

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