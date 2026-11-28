Passam poucos minutos das 10h. A brisa faz-se sentir junto ao rio Garona, em Bordéus, e os termómetros na cidade francesa marcam 11 graus.

De um lado, destaca-se a Cité du Vin, um dos edifícios mais emblemáticos da cidade e uma homenagem à tradição vinícola da região. Do outro, a poucos quilómetros, ergue-se um vestígio de…