É a partir de Bordéus que a Betclic desenvolve uma aplicação cada vez mais suportada por IA. A empresa com presença em Portugal quer continuar a crescer, mas sem descurar os riscos associados ao jogo.
Passam poucos minutos das 10h. A brisa faz-se sentir junto ao rio Garona, em Bordéus, e os termómetros na cidade francesa marcam 11 graus.
De um lado, destaca-se a Cité du Vin, um dos edifícios mais emblemáticos da cidade e uma homenagem à tradição vinícola da região. Do outro, a poucos quilómetros, ergue-se um vestígio de…
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Na sede da Betclic, a IA “está presente em tudo” e programa “três vezes mais rápido”
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