Uma CEO a descarregar paletes e a verificar caixas? “Estar no terreno faz realmente a diferença”

O dia de trabalho começou às 10h00. De jeans escuros e t-shirt encarnada com a indicação de que estava "em formação", Minette Bellingan trocou, por umas horas, o "chapéu" de CEO por aquele de quem trabalha nos armazéns e no atendimento ao cliente da empresa que dirige, a Worten. Isto no âmbito da "Day @ Store", uma iniciativa idealizada pela própria que põe todos os trabalhadores a experimentar as funções de outra área de negócio. "Estar no terreno faz realmente a diferença", identifica a líder como maior aprendizagem desta iniciativa, que promete incluir anualmente na sua agenda.

Mas voltemos, por momentos, à Worten de Cascais. Foi aí que Minette Bellingan arrancou o seu "dia na loja". "Comecei pela vertente operacional, na zona de armazém e na doca de cargas,…