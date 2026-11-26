"É uma boa forma de começar a semana, como se fosse uma espécie de um boost motivacional". É assim que Vera Machaz, uma das dinamizadoras do Hope Mondays descreve, em conversa com o ECO, este novo projeto de apoio à saúde mental e ao bem-estar socioemocional dos estudantes universitários, que acaba de arrancar na Universidade Lusíada, em Lisboa.

A iniciativa parte de uma ideia simples: disponibilizar contentores onde toda a comunidade académica pode deixar mensagens anónimas sobre "dúvidas, angústias, medos ou bloqueios", indica a responsável.