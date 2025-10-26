De um universo de 160 startups incubadas na Uptec, cerca de 20% utilizam a IA nos seus modelos de negócio. Tecnologia está a ser encarada como uma oportunidade que Portugal não pode deixar escapar.
Esta reportagem faz parte da 16.ª edição do ECO magazine. Pode comprar aqui
. Da saúde à indústria, passando pela restauração, a inteligência artificial (IA) está a ser encarada como um “recurso extremamente poderoso”
que pode ajudar a salvar vidas, tornar o setor da restauração previsível e ter a fábrica na palma da mão. É no Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto ( Uptec
), um edifício de três pisos com mais de 1.200 metros quadrados, que estão incubadas 33 startups ligadas à IA
. De um universo de 160 startups, cerca de 20% utilizam a tecnologia nos seus modelos de negócio.
Maria Oliveira, diretora executiva da Uptec, não tem dúvidas que as startups direcionadas à IA “têm mais possibilidades de ser bem-sucedidas”. Uma tecnologia que é um aliado poderoso em vários
