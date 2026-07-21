O Seguro-Caução é uma ferramenta poderosa para as PME

Em Portugal, as PME e microempresas enfrentam desafios constantes no que diz respeito à gestão de riscos e à execução de contratos.

Uma das ferramentas mais eficazes para garantir a segurança e a continuidade dos negócios é o Seguro-Caução, apólice que tem vindo a crescer em relevância e a ser cada vez mais utilizado no contexto empresarial português.

O que é o Seguro-Caução?

Considere que uma empresa assume um compromisso importante, como a construção de um edifício ou a entrega de mercadorias. A parte que contrata necessita de uma garantia de que o trabalho será feito ou os produtos entregues conforme prometido.

O seguro-caução funciona como uma espécie de “garantia adicional”, onde a seguradora se propõe a cobrir os prejuízos caso a empresa contratada não cumpra o que foi acordado. Este tipo de seguro assegura que, se a empresa não cumprir suas obrigações, a seguradora irá compensar a parte prejudicada.

Este tipo de seguro é particularmente útil para as PME, uma vez que oferece uma solução eficiente para assegurar que se cumprem os contratos sem a necessidade de mobilizar grandes quantias, algo essencial para organizações que, muitas vezes, operam com margens financeiras reduzidas.

Em caso de incumprimento, a seguradora compromete-se a indemnizar os lesados, oferecendo, assim, uma camada extra de segurança e confiança para todas as partes envolvidas.

Principais benefícios do Seguro-Caução em relação à garantia bancária:

Não afeta o capital disponível da empresa;

Não é registado como dívida na CRC (Central de Responsabilidades de Crédito do Banco de Portugal), ao contrário da garantia bancária;

O processo de emissão é mais rápido e com menos formalidades;

Oferece maior flexibilidade nas condições.

Este seguro é utilizado quando é necessário garantir o cumprimento de um contrato com terceiros, como em contratos de construção, fornecimentos, serviços ou concessões públicas. É uma alternativa preferida por quem deseja manter a liquidez da empresa e evitar riscos adicionais com instituições financeiras.

Embora ainda não seja amplamente difundido em Portugal, o uso deste seguro está em crescimento, tendo aumentado a sua adoção, no ano passado em Portugal (+19%), segundo dados da ASF, refletindo um mercado com grande potencial de expansão.

Como começar a implementar este seguro?

O processo de contratação de um Seguro-Caução envolve quatro etapas principais:

1. A PME solicita condições à seguradora, fornecendo os elementos necessários para a análise do risco.

2. A seguradora avalia a situação e emite uma cotação para o seguro.

3. Se a empresa aceitar a proposta, a seguradora emite a apólice.

4. O beneficiário do seguro-caução recebe a garantia, e o contrato entre as partes pode ser executado com segurança.

O Seguro-Caução não só protege o beneficiário, com também permite que as empresas cumpram suas obrigações sem comprometer a sua capacidade de pagamento ou os seus fundos próprios.

Garantias Técnicas vs. Garantias Financeiras

Existem duas principais categorias de garantias associadas aos Seguros-Caução: garantias técnicas e garantias financeiras.

Garantias Técnicas: as mais comuns, especialmente em setores como a construção e fornecimento de bens ou serviços. Estas cobrem o risco de incumprimento de obrigações relacionadas com a execução de tarefas, como a construção de um edifício ou a entrega de mercadorias.

as mais comuns, especialmente em setores como a construção e fornecimento de bens ou serviços. Estas cobrem o risco de incumprimento de obrigações relacionadas com a execução de tarefas, como a construção de um edifício ou a entrega de mercadorias. Garantias Financeiras: garantem o cumprimento de obrigações financeiras, como o pagamento de dívidas ou o cumprimento de compromissos financeiros, sem envolver diretamente a execução de tarefas específicas.

Embora ambos os tipos de garantia protejam as partes envolvidas, as garantias técnicas são geralmente mais utilizadas por empresas que precisam de assegurar o cumprimento de contratos complexos, como em licitações públicas ou contratos de empreitada.

Quem Precisa de um Seguro-Caução?

PME que operam no setor da construção civil, como empreiteiros e subempreiteiros, frequentemente necessitam de um seguro-caução para garantir o cumprimento de contratos de obras públicas ou privadas. Este tipo de seguro assegura que a obra será concluída dentro do prazo e conforme as condições acordadas.

PME que atuam no comércio de produtos, como no setor de eletrónica ou produtos alimentares, podem precisar de um seguro-caução em contratos de fornecimento, onde há risco de não cumprimento da entrega ou das condições acordadas.

PME prestadoras de serviços, como limpeza, manutenção, segurança ou consultoria, podem ser solicitadas a apresentar um seguro-caução em contratos de prestação de serviços de longo prazo, especialmente em licitações públicas.

PME envolvidas no comércio internacional, que exportam ou importam produtos, podem precisar de seguros-caução para garantir o cumprimento de acordos comerciais, como prazos de entrega e conformidade com as normas de qualidade.

PME de transporte e logística, especialmente aquelas que lidam com grandes volumes de mercadorias ou produtos de alto valor, podem ser obrigadas a contratar um seguro-caução para garantir a entrega segura e pontual das mercadorias.

PME que atuam na compra, venda ou arrendamento de imóveis podem precisar de seguro-caução para garantir o cumprimento de contratos de construção ou transações imobiliárias, como a entrega de um imóvel ou o pagamento de alugueres.

PME de tecnologia, como aquelas que fornecem software, hardware ou soluções inovadoras, podem necessitar de seguros-caução para garantir a entrega de produtos ou serviços conforme acordado, especialmente em grandes contratos com clientes corporativos.

Empresas que realizam contratos com entidades públicas, como fornecedores de materiais, serviços administrativos, ou até mesmo em concursos públicos, são frequentemente solicitadas a fornecer seguros-caução para garantir o cumprimento do contrato.

Empresas que organizam eventos, desde conferências a grandes espetáculos, também podem ser obrigadas a contratar seguros-caução para garantir que os serviços sejam entregues conforme o acordado com clientes e parceiros.

O uso do seguro-caução oferece vantagens significativas para as PME

De acordo com o ECOSeguros, “perto de 1900 empresas recorreram a seguros de caução em 2023, garantindo 921 milhões de euros de compromissos e pagando por essa cobertura cerca de 7,8 milhões de euros em prémios de seguros”.

Um exemplo claro de como o seguro-caução pode ser útil no mercado português é o caso de uma empresa de construção civil em Lisboa, que utilizou um seguro-caução para garantir a execução de uma grande obra pública. Quando surgiram problemas logísticos imprevistos, a empresa não conseguiu cumprir o prazo de entrega, mas graças ao seguro-caução, a parte contratante foi indemnizada, permitindo à empresa continuar a trabalhar sem prejuízos financeiros significativos.

Muitos outros casos se verificam no setor de importação e exportação, onde as empresas que operam com produtos de alto valor frequentemente utilizam seguros-caução para garantir que cumprirão as suas obrigações fiscais e aduaneiras sem comprometer os seus recursos financeiros. Isto ajuda a manter a competitividade e a agilidade, sem que seja necessário lidar com a burocracia associada a garantias bancárias.

Ao oferecer segurança no cumprimento das obrigações contratuais, sem afetar a liquidez das empresas, permite um ambiente de negócios mais estável e competitivo. Com a crescente exigência de garantias em setores como a construção, fornecimento e comércio internacional, este tipo de seguro continuará a desempenhar um papel crucial no fortalecimento das pequenas e médias empresas portuguesas.

Se a sua empresa ainda não utiliza o seguro-caução, agora é o momento de considerar as vantagens destes, para garantir o sucesso no cumprimento dos seus compromissos e continuar a crescer de forma sustentável. Para mais informações, consulte a sua seguradora ou corretor especializado.