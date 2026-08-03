Diretiva da UE deixava crer que candidatos iam passar a saber salário associado a uma vaga de emprego com maior antecedência (por exemplo, no anúncio). Porém, projeto do Governo não prevê obrigação.
Em princípio, haverá três novos apoios aos agricultores afetados pela tempestade Kristin para os estragos sofridos nas estufas, hortícolas e suínos. IFAP fez levantamento dos junto das seguradoras.
Caso Luís Neves Caso Luís Neves
Ministro anunciou que vai contestar a decisão do Ministério Público junto do Tribunal de Contas, que pede uma sanção mínima por alegadas irregularidades financeiras nas contas da PJ.
Arranca hoje a liga portuguesa. O advogado Fernando Veiga Gomes considera que os clubes nacionais ainda têm "preços acessíveis" e vão continuar a atrair muito investimento estrangeiro.