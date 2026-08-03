GALP 0,53%
BCP 0,64%
EDP 0,99%
EDPR 1,49%
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Trump anuncia taxas sobre componentes usados na produção de painéis solares e chips
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Afinal, anúncios de emprego não vão ter de revelar salário

Isabel Patrício,

Diretiva da UE deixava crer que candidatos iam passar a saber salário associado a uma vaga de emprego com maior antecedência (por exemplo, no anúncio). Porém, projeto do Governo não prevê obrigação.

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Ministro anunciou que vai contestar a decisão do Ministério Público junto do Tribunal de Contas, que pede uma sanção mínima por alegadas irregularidades financeiras nas contas da PJ.

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Arranca hoje a liga portuguesa. O advogado Fernando Veiga Gomes considera que os clubes nacionais ainda têm "preços acessíveis" e vão continuar a atrair muito investimento estrangeiro.

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De Salazar e do 25 de Abril: ponte sobre o Tejo faz 60 anos

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