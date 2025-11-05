Despesa ou Investimento?

No universo da gestão financeira é comum a confusão entre conceitos. Mas o que é que nós, cidadãos e empresas, desejamos?

Aquilo que nós desejamos desempenha um papel fundamental nas nossas vidas; são a força que impulsiona as nossas ações, as nossas escolhas e que nos ajuda a definir objetivos. Desde necessidades básicas, como comer e dormir, até aspirações mais complexas, como alcançar sucesso, afetividades ou reconhecimento, os desejos orientam o comportamento e dão rumo à existência. Sem eles, a vida perderia grande parte do seu dinamismo, já que é através do querer (vontade) que nos movemos em busca de algo melhor ou mais significativo.

Os desejos estão intimamente ligados ao desenvolvimento pessoal e coletivo. Quando uma pessoa deseja aprender, melhorar ou criar algo, contribui não só para o seu próprio crescimento, mas também para o avanço da sociedade. Muitos dos progressos científicos, artísticos e culturais nasceram do simples desejo humano, funcionando como motores de inovação e transformação, moldando o rumo da história e das civilizações.

E o desafio que esta semana aqui trago é uma opção: Deseja uma Despesa ou um Investimento?

No universo da gestão financeira e da contabilidade, é comum a confusão entre os termos despesa e investimento. Embora ambos representem saídas de dinheiro, as suas naturezas, objetivos e impactos no futuro da empresa são fundamentalmente distintos.

Compreender esta diferença é vital para a saúde financeira, para a tomada de decisões estratégicas e uma correta análise da rentabilidade do seu negócio.

Se tivéssemos de sumarizar as diferenças, teríamos a Despesa como gastos necessários para manter uma estrutura/entidade/família a funcionar no presente; que não gera um retorno financeiro direto e mensurável. Um exemplo: Se uma empresa parasse de vender, este gasto continuaria a existir para manter a estrutura básica? Se sim, é provável que esse gasto seja uma Despesa.

Por outro lado, os Investimentos são os gastos realizados com o objetivo de obter um retorno financeiro futuro, com o desejo de aumentar a capacidade produtiva, melhorar a operacionalidade, expandir o negócio ou gerar valor a longo prazo, trazendo benefícios económicos futuros. Por exemplo: a formação especializada dos colaboradores para elevar a eficiência, a aquisição de software de gestão (Ativo Intangível) que otimiza processos, são Investimento.

Chegados aqui, é importante reconhecer que os desejos também exigem equilíbrio e reflexão. Quando descontrolados, podem levar à frustração, à ganância ou à infelicidade, especialmente quando se tornam inalcançáveis ou excessivos, e em última análise, ao comprometimento de toda uma estrutura empresarial e consequências sociais.

A sabedoria está em compreender os próprios desejos, distinguir os que são genuínos dos que são (tentadoramente) impostos pela sociedade e pelas narrativas, e buscar conhecimento de forma consciente e ética. E é precisamente aqui que nos distinguimos quando discutimos escolhas, opções, despesas e investimentos.

Interiorizar estes conceitos transforma a maneira como os gestores – públicos e privados – encaram o dinheiro/fluxos de caixa: de um simples “gasto” para um fator de sustentabilidade ou um propulsor de crescimento económico e social. Todos nós temos desejos, já Séneca dizia que “Os desejos da vida formam uma corrente cujos elos são as esperanças”.