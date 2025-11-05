Contabilidade

Tem dúvidas sobre a remuneração do trabalhador? Veja este guia prático

A Ordem dos Contabilistas Certificados preparou um guia sobre a remuneração dos trabalhadores referente a outubro para apoiar os profissionais. Veja aqui alguns dos esclarecimentos.

Ver Descodificador Ver Descodificador

  1. Em que consiste a remuneração?

  2. O que é a retribuição base?

  3. O que é a diuturnidade?

  4. O trabalhador tem direito a subsídio de Natal?

  5. O valor do subsídio de Natal pode ser inferior a um mês de retribuição?

  6. O trabalhador tem direito a retribuição nas férias?

  7. O trabalhador tem direito a subsídio de férias?

  8. O trabalhador pode renunciar à retribuição por isenção de horário de trabalho?

  9. As licenças, faltas ou dispensas para efeito de parentalidade podem justificar diferenças na remuneração?

  10. O trabalhador tem direito a ser informado da sua remuneração?