Tem dúvidas sobre a remuneração do trabalhador? Veja este guia prático

O trabalhador pode renunciar à retribuição por isenção de horário de trabalho?

Sim. O trabalhador que exerça cargo de administração ou de direção pode renunciar à retribuição específica estabelecida por instrumento de regulamentação coletiva de trabalho ou, na falta deste, não inferior a uma hora de trabalho suplementar por dia ou a duas horas de trabalho suplementar por semana, quando se trate de regime de isenção de horário com observância do período normal de trabalho (art.º 265.º/2 CT).

Já da parte do empregador, independentemente de posterior acordo das partes nesse sentido, logo que cesse a situação que motivou a prestação de trabalho em regime de isenção de horário de trabalho, o empregador pode deixar de pagar a remuneração especial a que, em contrapartida desse regime, se obrigou.