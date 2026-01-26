Bruxelas aprova programa SAFE de mais oito países

Depois de aprovar os primeiros programas SAFE de oito países, entre os quais Portugal, a Comissão Europeia aprovou o programa de empréstimos para compras de equipamento militar de mais oito Estados-membros. Estónia, Grécia, Itália, Letónia, Lituânia, Polónia, Eslováquia e Finlândia obtiveram agora luz verde de Bruxelas, num total de cerca de 74 mil milhões de euros.

“Este grupo de oito Estados-membros terá direito a cerca de 74 mil milhões de euros após a assinatura dos acordos de empréstimo. Estes fundos darão um impulso vital às capacidades estratégicas onde estas são mais necessárias”, informa a Comissão Europeia em comunicado.

“A Comissão está a abrir a porta para a libertação da primeira vaga de empréstimos a baixo custo e a longo prazo, permitindo a estas nações reforçar urgentemente a sua capacidade militar e adquirir o equipamento de defesa moderno necessário. Este quadro também reforça a integração da Ucrânia no ecossistema de segurança da UE, garantindo que o apoio europeu se mantenha ágil e sustentável”, informa comunicado.

Com esta luz verde da Comissão Europeia, o Conselho Europeu tem quatro semanas para finalizar a aprovação do programa de empréstimos. Os primeiros montantes são esperados para março.

Com esta aprovação, sobe para 16 o número de países e para 109 mil milhões o valor dos empréstimos SAFE aprovados, de um total de 150 mil milhões.

“A Comissão continua a avaliar os planos dos restantes Estados-Membros”, diz, sem avançar novas datas. Um total de 19 países apresentou propostas para aceder ao programa de empréstimos.