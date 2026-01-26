Defesa

Bruxelas aprova programa SAFE de mais oito países

Com este OK da Comissão Europeia sobe para 16 o número de países e para 109 mil milhões o valor dos empréstimos SAFE aprovados, de um total de 150 mil milhões do programa.

Depois de aprovar os primeiros programas SAFE de oito países, entre os quais Portugal, a Comissão Europeia aprovou o programa de empréstimos para compras de equipamento militar de mais oito Estados-membros. Estónia, Grécia, Itália, Letónia, Lituânia, Polónia, Eslováquia e Finlândia obtiveram agora luz verde de Bruxelas, num total de cerca de 74 mil milhões de euros.

“Este grupo de oito Estados-membros terá direito a cerca de 74 mil milhões de euros após a assinatura dos acordos de empréstimo. Estes fundos darão um impulso vital às capacidades estratégicas onde estas são mais necessárias”, informa a Comissão Europeia em comunicado.

A Comissão está a abrir a porta para a libertação da primeira vaga de empréstimos a baixo custo e a longo prazo, permitindo a estas nações reforçar urgentemente a sua capacidade militar e adquirir o equipamento de defesa moderno necessário. Este quadro também reforça a integração da Ucrânia no ecossistema de segurança da UE, garantindo que o apoio europeu se mantenha ágil e sustentável”, informa comunicado.

Com esta luz verde da Comissão Europeia, o Conselho Europeu tem quatro semanas para finalizar a aprovação do programa de empréstimos. Os primeiros montantes são esperados para março.

Com esta aprovação, sobe para 16 o número de países e para 109 mil milhões o valor dos empréstimos SAFE aprovados, de um total de 150 mil milhões.

“A Comissão continua a avaliar os planos dos restantes Estados-Membros”, diz, sem avançar novas datas. Um total de 19 países apresentou propostas para aceder ao programa de empréstimos.

Primeira tranche do SAFE deve chegar em março

Ana Marcela,

Bruxelas aprovou os empréstimos militares de oito países ao abrigo do programa SAFE. Portugal pediu 5,8 mil milhões de euros e a primeira tranche está prevista chegar em março.