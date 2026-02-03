Claranet absorve Ten Twenty One
As duas empresas fazem parte da operadora NOS. A integração adiciona competências da Claranet Portugal, que atua na cibersegurança, nas áreas de applications, cloud e serviços geridos.
A Claranet Portugal absorveu a TenTwentyOne, empresa que atua na área de aplicações, cloud e serviços geridos, também ela parte da operadora NOS.
“Esta integração representa mais um passo estratégico na evolução da Claranet Portugal enquanto líder nacional em serviços de IT, unindo a nossa experiência e especialização comprovadas à abordagem inovadora da Ten Twenty One. Juntos, estamos ainda mais preparados para apoiar os nossos clientes a inovar, oferecendo soluções completas e customizadas, que respondem às necessidades atuais e futuras do mercado”, afirma Alexandre Ruas, managing director da Claranet Portugal, empresa de cibersegurança adquirida pela Nos em janeiro de 2025 por 152 milhões de euros, citado em comunicado.
A integração, que abrange pessoas e portefólio — “a principal mudança visível será a atualização da identidade visual para Claranet Portugal” — adiciona competências da Claranet Portugal nas áreas de applications, cloud e serviços geridos, informa comunicado.
