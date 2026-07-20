MBDA desenvolve sistema intercetor para travar ataques de drones em massa

A fabricante de mísseis europeia MBDA está a desenvolver um novo sistema intercetor para combater ataques de drones em massa e outras munições de baixo custo, numa altura em que os conflitos geopolíticos atuais estão a acelerar o desenvolvimento de sistemas de defesa aérea eficazes mais económicos.

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O Counter Mass Interceptor, que deverá ser apresentado no Farnborough International Airshow, visa responder a um dos principais desafios da defesa moderna: neutralizar drones baratos sem recorrer a mísseis que custam várias vezes mais do que o alvo.

“Hoje, na Europa, não existe um sistema soberano capaz de responder a ataques de saturação“, afirmou um representante da MBDA à Reuters, sublinhando que os países europeus continuam dependentes de sistemas norte-americanos ou israelitas para este tipo de operações.

Segundo a empresa, que integra o consórcio europeu para desenvolver o primeiro sistema intercetor exoatmosférico, a solução permitirá aos países europeus e aos aliados da NATO reforçar a capacidade de resposta a ondas de drones, cenário cada vez mais frequente nos teatros de guerra.

A MBDA prevê disponibilizar uma primeira versão do intercetor em 2028, destinada sobretudo a neutralizar drones de pequenas dimensões. Está igualmente prevista uma segunda versão, com maior alcance, capaz de intercetar também foguetes, bombas planadoras e mísseis subsónicos.

“Estamos a aproximar-nos de um modelo semelhante ao da indústria automóvel. O objetivo é conseguir produzir à escala“, afirmou o mesmo responsável à agência noticiosa.

A guerra na Ucrânia e o recente conflito entre o Irão e os Estados Unidos demonstraram que a proliferação de drones de baixo custo, como os Shahed, está a obrigar a indústria da defesa a repensar a forma como responde a ataques em massa. A prioridade passou a ser desenvolver sistemas de interceção mais económicos e capazes de neutralizar ameaças sem recorrer a mísseis cujo custo ultrapassa, em larga escala, o valor do alvo.