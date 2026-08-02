MAP reabilita edifício premium junto à Av. da Liberdade

Projeto da Adriparte prevê a reabilitação de um edifício junto à Avenida da Liberdade, com apartamentos distribuídos por seis pisos. MAP Engenharia e Construção executa conceito do Openbook Studio.

A MAP Engenharia e Construção foi selecionada para executar a empreitada do Anna, um empreendimento residencial promovido pela Adriparte, segundo um comunicado divulgado pela construtora a 30 de julho. A obra, localizada na Rua Alexandre Herculano, em Lisboa, já começou.

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O conceito arquitetónico foi desenvolvido pela Openbook Studio e prevê a reabilitação integral de um edifício histórico e a criação de apartamentos distribuídos por seis pisos nas tipologias T1 a T4, incluindo uma cobertura. A intervenção contempla a preservação da identidade arquitetónica do imóvel e a integração de soluções de eficiência, conforto e aproveitamento da luz natural, de aocrdo com a MAP.

José Rui Meneses e Castro, codiretor executivo do MAP Group, afirma que a obra exige rigor na preservação do edifício e na concretização do projeto do promotor. “O Anna é um projeto particularmente exigente, onde a qualidade de execução será determinante para preservar a identidade arquitetónica do edifício e materializar a visão do promotor. É precisamente neste tipo de desafios que a MAP tem vindo a afirmar a sua capacidade técnica, aliando rigor construtivo, planeamento e uma forte cultura de colaboração com todos os intervenientes do projeto. O início da construção resultou dum processo colaborativo desenvolvido em conjunto com a MAP, o promotor e os seus projetistas, no qual se cumpriu o objetivo de atingir a melhor e mais adequada solução para a mesma.”