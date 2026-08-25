Portugal, com Espaço para construir

Portugal acumula hoje três décadas de experiência no espaço que coincidem com um mercado em forte aceleração. Temos à nossa frente uma janela de lançamento curta e única para competir à escala global.

Na semana em que soubemos que Engenharia Aeroespacial voltou a liderar o acesso ao ensino superior, com 19,5 valores, e que três dos cinco cursos mais disputados do país são desta área, percebemos o interesse da nova geração pelo espaço. Esse interesse não nasceu agora: constrói-se sobre uma história de mais de trinta anos e culmina numa oportunidade de fazer crescer o setor, nesta e em muitas outras disciplinas da ciência e do conhecimento.

Portugal é um país virado para o Atlântico, habituado a transformar distância em ligação. Durante séculos, o horizonte foi o mar. No início dos anos 90, virámos as atenções para o firmamento e assim começámos a fazer crescer a indústria nacional do espaço.

O que começou por ser um conjunto de iniciativas dispersas é hoje um setor com empresas, centros de investigação, universidades, instituições públicas e capacidade operacional. A oportunidade não pertence a nenhuma destas partes isoladamente. Depende de o ecossistema conseguir trabalhar como um organismo simbiótico e ligar-se às indústrias que vão utilizar e escalar as suas tecnologias.

Roubo uma ideia do filme de 1968, “2001: Odisseia no Espaço”. Stanley Kubrick faz a história avançar por quatro grandes saltos em que cada um altera o que parecia possível no seguinte. O percurso de Portugal no espaço também se pode dividir em quatro Eras distintas entre as quais mudou a natureza da nossa ambição.

A primeira foi a Era de Sonhar.

Na noite de 25 para 26 de setembro de 1993, o PoSAT-1 partiu de Kourou a bordo de um Ariane 4. Era uma missão de observação da Terra e demonstração tecnológica, com duas câmaras e experiências científicas a bordo. Sete engenheiros portugueses trabalharam na sua construção com a equipa da Universidade de Surrey.

O PoSAT-1 não criou, por si só, uma indústria nacional de satélites, mas deixou como legado a primeira geração de engenheiros com experiência de missão e mostrou ao país que o espaço podia ser trabalho, e não apenas imaginação.

A segunda foi a Era de Participar.

A entrada de Portugal na Agência Espacial Europeia, em 2000, substituiu um feito praticamente isolado por trabalho continuado. Empresas, universidades e centros de investigação passaram a disputar contratos, integrar consórcios e trabalhar segundo requisitos definidos para missões em que o “quase” não conta.

Em 2004, a EFACEC desenvolveu o EuTEMP, o primeiro equipamento espacial completo concebido em Portugal para a ESA, lançado em 2008 a bordo do laboratório Columbus. Empresas como a Critical Software, fundada em 1998, mostraram também que essa exigência criava competências exportáveis: uma ferramenta desenvolvida para testar computadores de bordo contra falhas provocadas por radiação acabaria por ser aplicada à segurança automóvel.

Foi uma fase decisiva. Participar significou aprender a entregar dentro de uma cadeia europeia e conquistar a confiança necessária para responder com soluções industriais a problemas mais difíceis.

O ecossistema português não pode funcionar como uma soma de projetos que se encontram apenas quando abre um concurso. Empresas, Forças Armadas, universidades, centros de investigação, investidores e entidades públicas precisam de construir roteiros comuns, sistemas interoperáveis e propostas com dimensão e maturidade para o mercado.

A terceira foi a Era de Operar.

A Estratégia Portugal Espaço 2030, em 2018, e a criação da Agência Espacial Portuguesa, em 2019, deram coerência nacional ao trabalho que já existia. A mudança foi passar de fornecer componentes para assumir responsabilidades sobre missões, operações e dados.

O AEROS MH-1, lançado em 2024, foi desenvolvido e integrado em Portugal para estudar os oceanos e passou a ser operado a partir de Santa Maria. Em 2025 seguiram-se o PoSAT-2 e o PROMETHEUS-1, este último desenvolvido pela Universidade do Minho, com o Instituto Superior Técnico e a Carnegie Mellon University. Em março de 2026 foram lançados mais seis satélites: quatro para a Constelação Lusíada e dois para a Constelação do Atlântico. As duas passaram então a contar com cinco satélites cada.

Esta já não é a história de uma única instituição. A Força Aérea opera capacidade soberana de satélite equipados com radar de abertura sintética (SAR); a Marinha participa na validação das comunicações da Constelação Lusíada; CEiiA, LusoSpace, GEOSAT, Deimos, Critical Software, universidades e outras empresas desenvolvem diferentes partes da cadeia de valor.

Olhando para os números, entre 2019 e 2024, o setor contribuiu com cerca de 1,2 mil milhões de euros para o PIB e sustentou uma média próxima de 4.500 empregos por ano. No final de 2025, o setor reunia 87 empresas e 46 centros de investigação. Um sinal modesto, mas encorajador.

Com entusiasmo ponderado, considero que estamos hoje a entrar na quarta etapa: a Era de Construir.

O nome exige cuidado, porque em Portugal já se constroem componentes, software, satélites, segmentos terrestres e produtos baseados em dados. Nesta nova era, construir significa transformar competência técnica em cadência industrial.

Naturalmente, uma indústria não se mede apenas pelo primeiro exemplar. Mede-se pela segunda unidade, pelo cliente que renova, pela redução do tempo entre contrato e operação e pela capacidade de corrigir uma falha sem depender de uma decisão tomada noutro país.

E construir não se pode limitar ao upstream (as tecnologias que enviamos para o espaço).

O documento da Comissão Europeia “A Vision for the European Space Economy”, de 2025, confirma que a Europa detém 33% do mercado mundial upstream não cativo e apenas 19% do downstream. A timidez nesse segundo mercado, onde dados e sinais se transformam em produtos, mostra que somos relativamente mais fortes a construir infraestrutura do que a capturar o mercado que cresce sobre ela.

É nessa ligação que Portugal pode competir. Temos competências tanto no que sobe (componentes, software, integração e satélites) como no que regressa à economia (telecomunicações, dados, inteligência artificial, operações e produtos geoespaciais).

O Fórum Económico Mundial estima que a economia espacial global possa passar de 630 mil milhões de dólares em 2023 para 1,8 biliões em 2035. Mais de 60% do aumento da procura deverá vir de setores como transportes, alimentação, defesa, retalho e comunicações digitais.

Entretanto, a ESA aprovou contribuições recorde de 22,3 mil milhões de euros para 2026-2030. Portugal comprometeu-se com 204,8 milhões de euros, a sua maior subscrição de sempre e mais 51% em termos reais do que em 2022.

A janela é curta porque mercado, investimento e maturidade nacional estão hoje alinhados. Daqui a alguns anos, os principais programas terão fornecedores instalados, equipas formadas e relações com clientes difíceis de deslocar. A oportunidade não desaparece, fica mais cara.

Capturá-la exige coordenação. O ecossistema português não pode funcionar como uma soma de projetos que se encontram apenas quando abre um concurso. Empresas, Forças Armadas, universidades, centros de investigação, investidores e entidades públicas precisam de construir roteiros comuns, sistemas interoperáveis e propostas com dimensão e maturidade para o mercado.

Em Portugal, habituámo-nos a contar projetos. Nesta fase, interessa contar segundos clientes, contratos renovados, receita internacional, novos postos de trabalho qualificados, propriedade intelectual e decisões técnicas relevantes tomadas por equipas no país. A Era de Construir dependerá de muitas empresas, nacionais e internacionais, e da capacidade de o ecossistema trabalhar com quem hoje ainda não se considera parte dele.

E o círculo não pode terminar no setor espacial. Banca, seguros, energia, telecomunicações, agricultura, logística, proteção civil, saúde e economia do mar não são apenas clientes. Têm problemas, dados, canais de distribuição e conhecimento regulatório sem os quais muitas aplicações nunca passam de demonstrações.

Também teremos de abandonar a ideia de que o espaço é uma carreira reservada a quem começou numa licenciatura aeroespacial. A escala exige também experiência em cloud computing, cibersegurança, certificação, produção, produto, vendas internacionais, finanças, direito, economia, entre outros.

Precisa do talento nacional de recém-licenciados e de pessoas que já aprenderam, noutros setores, a transformar tecnologia difícil num negócio repetível.

Isso não significa tentar fazer tudo. Portugal terá melhores resultados se assumir responsabilidade integral em algumas áreas do que se marcar presença superficial em todas. Observação da Terra e radar, software crítico, operações, comunicações seguras, integração e teste, inteligência artificial e produtos geoespaciais são domínios em que já existe matéria para construir.

Em Portugal, habituámo-nos a contar projetos. Nesta fase, interessa contar segundos clientes, contratos renovados, receita internacional, novos postos de trabalho qualificados, propriedade intelectual e decisões técnicas relevantes tomadas por equipas no país.

A Era de Construir dependerá de muitas empresas, nacionais e internacionais, e da capacidade de o ecossistema trabalhar com quem hoje ainda não se considera parte dele.

A quarta Era constrói em cima de todas as outras. Sonhar deu-nos ambição. Participar deu-nos método. Operar deu-nos responsabilidade. Construir terá de nos dar repetição e escala.

Portugal tem espaço para construir. Saberemos que aproveitámos esta janela quando os sucessos nacionais nesta indústria deixarem de ser notícia de destaque e passarem a ser rotina, e, ao fim do dia, olharmos para o firmamento com o mesmo orgulho com que olhamos para o horizonte.