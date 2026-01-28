Bright Pixel em ronda de 10 milhões da Mesh Security

A Bright Pixel participa em ronda de 12 milhões de dólares (cerca de 10 milhões de euros) da startup de cibersegurança Mesh Security. O capital levantado vai acelerar o desenvolvimento da plataforma, que agrega múltiplos sistemas de segurança num sistema único e integrado, e expandir a sua adoção junto das grandes organizações.

“Ao longo de mais de 20 anos a trabalhar em cibersegurança, vi sucessivas vagas de excelentes ferramentas a resolver problemas muito específicos: identidade, endpoints, cloud ou dados, mas quase sempre operadas em silos. Sigo a Mesh Security desde 2023 precisamente porque a sua abordagem rompe com esse modelo fragmentado: trata todos os ativos como parte de um único sistema operacional de segurança. É essa visão sistémica, aliada a uma capacidade real de execução entre domínios, que nos convenceu de que a Mesh está a atacar um problema estrutural do setor, e não apenas a criar mais uma categoria de produto”, afirma Fernando Martins, diretor de investimento na Bright Pixel Capital, citado em comunicado.

Liderada pela Lobby Capital, a ronda série A contou ainda com a participação da S Ventures, a corporate venture capital da SentinelOne, e vai impulsionar a “automação e a execução inteligente de operações de segurança” da plataforma.

Esta foi criada para operacionalizar a Cybersecurity Mesh Architecture (CSMA) — modelo que integra e coordena diferentes ferramentas de segurança num sistema único — “em ambientes empresariais reais, permitindo que as organizações coordenem os seus ambientes de segurança, sem necessidade de substituírem ferramentas de segurança já existentes”.

“Durante anos, a cibersegurança acumulou ferramentas e dados, mas falhou na forma como tudo isso era operado em conjunto. Este investimento valida a nossa visão de que a segurança precisa de funcionar como um sistema único, capaz de reduzir a exposição ao risco de forma contínua e à escala das grandes organizações”, explica Netanel Azoulay, CEO e cofundador da Mesh Security.

Investimento irá ainda apoiar a “expansão da Mesh Security junto de grandes organizações, num contexto em que a resiliência operacional e a eficiência na gestão do risco assumem uma importância crescente ao nível da gestão e dos conselhos de administração”, informa comunicado.