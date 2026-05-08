Estados e empresas passaram a depender, de forma estrutural, de tecnologias que não controlam totalmente, tornando a soberania digital tema de peso nas decisões públicas e privadas.

A soberania digital entrou na agenda porque Estados e empresas passaram a depender, de forma estrutural, de tecnologias que não controlam totalmente.

Essa dependência atravessa toda a cadeia de funcionamento. Está nos dados, que são gerados, armazenados e tratados em plataformas externas. Está nos sistemas que suportam operações críticas. Está nos modelos que influenciam ou executam decisões administrativas, económicas e operacionais. E está nas infraestruturas onde tudo isto assenta.

A relevância do tema percebe-se na prática.

Quando um Estado precisa de aceder a dados para fins de supervisão, segurança ou investigação e encontra limitações técnicas ou jurídicas. Quando sistemas críticos da administração pública ou de infraestruturas essenciais dependem de fornecedores externos para atualizações, manutenção ou acesso. Quando regras de outra jurisdição permitem o acesso a informação ou condicionam o funcionamento de serviços essenciais.

Do lado das empresas, surgem situações semelhantes. Dificuldade em mudar de fornecedor em tempo útil. Dependência de terceiros para aceder ou utilizar dados críticos. Limitações na adaptação de sistemas a novas exigências regulatórias. Condicionamento de decisões operacionais por opções tecnológicas tomadas anteriormente.

É neste conjunto de situações que o tema ganha peso nas decisões públicas e privadas, porque afeta diretamente margem de atuação, previsibilidade e controlo.

O que é, afinal, soberania digital?

Soberania digital corresponde à capacidade de um Estado ou de uma organização saber, com confiança, que controla os sistemas, as infraestruturas e os processos de que depende, e de conseguir agir sobre eles quando necessário.

Essa capacidade não se resume a conhecer a arquitetura ou a localização dos recursos. Depende de quem detém a tecnologia, quem a opera no dia a dia, quem decide quando e como são feitas atualizações, que condições regulam o acesso e que entidades, em diferentes jurisdições, podem intervir.

A diferença sente-se quando é preciso agir e surgem limitações que não estavam antecipadas. Quando o acesso a sistemas ou a informação depende de terceiros. Quando alterações não podem ser feitas de forma autónoma. Quando há intervenções externas que afetam o funcionamento sem controlo direto.

Soberania digital mede-se, por isso, pela margem real para decidir, adaptar e manter o controlo em momentos críticos, sem surpresas nem dependências inesperadas.

Este tema torna-se particularmente evidente em contextos de defesa e segurança ou de proteção de direitos fundamentais como a saúde. Sistemas de comunicações, inteligência, logística ou comando dependem cada vez mais de software, dados e infraestruturas digitais. Se esses sistemas assentam em tecnologia cujo controlo está fora da esfera do Estado, a capacidade de atuação pode ficar condicionada em situações críticas.

No plano geopolítico, há sinais claros de que estas questões são tratadas como matérias de soberania. A decisão de China de bloquear a aquisição da Manus AI por um operador estrangeiro ilustra a forma como capacidades em inteligência artificial são vistas como ativos estratégicos, cujo controlo não é indiferente. Estas decisões mostram que o debate sobre soberania digital não se limita à regulação ou ao mercado; está diretamente ligado à capacidade de Estados protegerem e gerirem tecnologias críticas.

O que está a fazer a União Europeia?

A União Europeia tem seguido uma abordagem assente em três planos: regulação, investimento e normalização técnica.

No plano regulatório, tem vindo a criar um enquadramento exigente em áreas como inteligência artificial, dados e serviços digitais, procurando assegurar condições de funcionamento do mercado que tenham em conta controlo, segurança e previsibilidade. Ao fazê-lo, influencia também a forma como tecnologias são desenvolvidas e utilizadas fora da Europa.

Ao nível do investimento, há um esforço relevante para desenvolver capacidade própria, em áreas como cloud, computação avançada, semicondutores e cibersegurança, com o objetivo de reduzir dependências em sistemas e infraestruturas críticas.

Na vertente da normalização técnica, a definição de standards em áreas como interoperabilidade, segurança e IA permite à União Europeia influenciar mercados e cadeias de valor a uma escala mais ampla.

O ponto crítico está no equilíbrio. A regulação não pode criar barreiras que afastem investimento ou limitem a adoção de tecnologia. Ao mesmo tempo, a soberania digital não pode ser tratada como uma preocupação acessória ou meramente regulatória, porque está diretamente ligada à capacidade de controlo, à segurança e à autonomia estratégica.

Onde entra Portugal nesta discussão?

Nos últimos anos, a linguagem da soberania digital entrou de forma explícita em documentos estratégicos e decisões de política pública. Fala-se de centros de dados como ativos críticos, de soluções de cloud para o Estado e de reforço de capacidade tecnológica em setores sensíveis.

O Plano Nacional de Centros de Dados e os investimentos em infraestruturas de inteligência artificial refletem essa mudança. A infraestrutura digital passou a ser tratada como um tema de competitividade e de interesse nacional, com impacto direto na atração de investimento e na integração em cadeias de valor europeias.

A aposta portuguesa tem-se concentrado na infraestrutura: data centers, conectividade, capacidade computacional e serviços cloud. Essa opção é coerente com a posição geográfica do país e com a ambição de funcionar como ponto de ligação entre a Europa, África e América. Coloca, no entanto, exigências relevantes em matéria de energia, segurança física e cibernética e estabilidade regulatória.

A questão seguinte é mais exigente. Até que ponto Portugal quer limitar-se a acolher infraestrutura ou desenvolver também capacidade nas camadas que determinam controlo e criação de valor, como software, inteligência artificial, cibersegurança e serviços digitais.

É essa decisão que define o grau de autonomia, o tipo de investimento que o país atrai e o lugar que ocupa numa economia cada vez mais dependente de tecnologia.

Há exemplos recentes de soberania digital em ação?

Há vários exemplos, e estão a tornar-se cada vez mais frequentes.

Ao nível dos Estados, tem-se assistido ao condicionamento ou bloqueio de aquisições de empresas tecnológicas quando estão em causa ativos considerados estratégicos, nomeadamente em áreas como inteligência artificial, cibersegurança ou semicondutores. Essas decisões refletem a preocupação com o controlo de capacidades críticas e com a exposição a diferentes enquadramentos jurídicos e geopolíticos.

Também nas infraestruturas há uma mudança clara. Projetos de centros de dados, redes 5G ou cabos submarinos passaram a ser avaliados não apenas pelo investimento ou impacto económico, mas pela origem da tecnologia, pela cadeia de controlo e pela eventual sujeição a legislações estrangeiras. O mesmo projeto pode ter leituras muito diferentes consoante estes fatores.

No plano da defesa, o tema surge com particular intensidade. Grande parte das capacidades operacionais depende hoje de software, comunicações e sistemas digitais. Quando esses sistemas assentam em tecnologia externa, surgem questões sobre controlo, continuidade e capacidade de resposta em cenários críticos. Estas preocupações têm sido assumidas de forma crescente por responsáveis políticos e militares em vários países europeus.

Há também exemplos mais operacionais, próximos da realidade das empresas. Empresas que ficam limitadas porque dependem de um fornecedor que concentra funções essenciais e cuja substituição não é viável no curto prazo. Propostas tecnicamente competitivas que são afastadas em concursos por não cumprirem requisitos relacionados com controlo, localização ou enquadramento jurídico.

No plano internacional, decisões como o bloqueio pela China da aquisição da Manus AI ou o litígio envolvendo a Anthropic e governo dos Estados Unidos mostram como estas questões estão no centro da política tecnológica e económica das grandes potências.

O que muda para as empresas, em particular na defesa e segurança?

Para as empresas, a soberania digital entra de forma muito concreta nas decisões do dia a dia.

A escolha de tecnologia deixa de ser apenas uma questão de custo, performance ou rapidez de implementação. Passa a incluir temas que afetam diretamente o negócio: quem controla os sistemas, que leis se aplicam, quem pode aceder à informação e até que ponto é possível mudar de fornecedor sem disrupção.

Na prática, cada decisão tecnológica cria um determinado grau de dependência. E essa dependência pode influenciar a capacidade de resposta, a gestão de risco e até o acesso a determinados mercados. Por isso, escolhas que parecem técnicas acabam por ter implicações contratuais, regulatórias e de responsabilidade que precisam de ser avaliadas desde o início.

No setor da defesa e da segurança, estas questões são particularmente sensíveis, porque estão diretamente ligadas a controlo e continuidade operacional. Mas a mesma lógica está a estender-se a setores como banca, energia, saúde, telecomunicações ou indústria, onde já começam a surgir exigências mais claras por parte de reguladores e clientes.

Isso traduz-se em escolhas mais cuidadas: maior atenção à origem da tecnologia, à estrutura dos fornecedores, às condições contratuais e à capacidade de substituir soluções quando necessário. Em muitos casos, surgem arquiteturas mais distribuídas e uma maior diversificação de dependências.

Ao mesmo tempo, isto abre uma oportunidade. Empresas que conseguem demonstrar controlo sobre os seus sistemas, previsibilidade na gestão de dados e capacidade de resposta em cenários exigentes tornam-se mais credíveis perante clientes, parceiros e reguladores.

No fim, o impacto é simples: a forma como a tecnologia é escolhida e gerida começa a influenciar diretamente a competitividade e a margem de decisão da própria empresa.