Elon Musk prepara IPO da SpaceX

Elon Musk está a preparar a entrada em bolsa da SpaceX, tendo estado a reunir com bancos de Wall Street para o que se espera seja a maior entrada em bolsa a nível global. A empresa espacial é a startup mais valiosa do mundo, com uma avaliação de 800 mil milhões de dólares.

Nas últimas semanas, executivos da empresa têm vindo a reunir com representantes do Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan Chase e Morgan Stanley numa altura em que a companhia prepara a sua entrada em bolsa, noticia o Financial Times (conteúdo em inglês/acesso reservado), citando fontes familiarizadas com o processo.

Outros bancos poderão ter também uma intervenção na operação, referem as mesmas fontes do jornal financeiro britânico, sublinhando, porém, que ainda não há decisões fechadas.

Desde a sua fundação, há mais de duas décadas, a avaliação da Space X tem vindo a aumentar. Em dezembro, numa venda privada de ações, a companhia atingiu uma avaliação de 800 mil milhões de dólares, mais do que duplicando a sua anterior avaliação de cerca de 400 mil milhões.

Com esta ida ao mercado, Musk pretende levantar “dezenas de mil milhões de dólares”. Um IPO que poderá suplantar a entrada em bolsa da Aramco, empresa saudita que em 2019 levantou 29 mil milhões de dólares, o maior IPO de sempre até à data.

O reforço de capital surge num momento de crescimento da economia espacial, com o aumento do lançamento de satélites para o espaço e, a defesa, estar a levar os países a apostar neste setor.